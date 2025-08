રશિયા સાથે પરમાણુ યુદ્ધ માટે તૈયાર છે અમેરિકાઃ ટ્રમ્પ

વોશિંગટનઃ મોસ્કો સાથેના તણાવભર્યા સંબંધોની વચ્ચે ષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે એક સનસનાટીભર્યું નિવેદન કર્યું છે. ટ્રમ્પે જણાવ્યું છે કે અમેરિકા રશિયા સાથેના પરમાણુ યુદ્ધ માટે સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર છે. જોકે તેમણે સાથે જ એમ પણ ઉમેર્યું હતું કે મને નથી લાગતું કે આવી સ્થિતિમાં કોઈ જીતી શકે છે.

ટ્રમ્પે આ નિવેદન ત્યારે આપ્યું, ત્યારે તેમણે રશિયા નજીક અમેરિકાની પરમાણુ સબમરીનો તહેનાત કરી હતી. ટ્રમ્પના આ પગલા બાદ રશિયા અને અમેરિકા વચ્ચેના સંબંધો વધુ તણાવભર્યા થવાની આશંકા છે. આ પહેલા ટ્રમ્પે સોશિયલ મિડિયા પ્લેટફોર્મ પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે મેડવેડેવના ખૂબ જ ઉશ્કેરણીજનક નિવેદનોને આધારે તેમણે યોગ્ય વિસ્તારોમાં બે પરમાણુ સબમરીનો તૈનાત કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું હતું કે આ નિવેદનો ખૂબ મહત્વનાં હોય છે અને ક્યારેક તે અનિચ્છનીય પરિણામોની દિશામાં લઈ જાય છે, મને આશા છે કે મેડવેડેવનાં નિવેદનો એવી સ્થિતિ ઊભી નહીં કરે.

