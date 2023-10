કોર્ટે સંજય સિંહના 5 દિવસના રિમાન્ડ કર્યા મંજૂર

આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના રાજ્યસભા સાંસદ સંજય સિંહને ગુરુવારે રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટ દ્વારા ED રિમાન્ડ પર મોકલવામાં આવ્યા હતા. EDએ દસ દિવસના રિમાન્ડ માંગ્યા હતા, પરંતુ પાંચ દિવસના રિમાન્ડ આપવામાં આવ્યા હતા. સંજય સિંહને બુધવારે દિલ્હી લિકર પોલિસી કેસમાં ED દ્વારા નોર્થ એવેન્યુ પરના તેમના સત્તાવાર નિવાસસ્થાન પર ઘણા કલાકોના દરોડા અને પૂછપરછ પછી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. વાસ્તવમાં, EDનો આરોપ છે કે કેટલાક ડીલરોને ફાયદો કરાવવા માટે કથિત રીતે લાંચ લેવામાં આવી હતી.



શું દલીલ આપવામાં આવી?

આ કેસમાં સુનાવણી દરમિયાન AAP નેતા સંજય સિંહે કોર્ટમાં કહ્યું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ચૂંટણી હારી રહ્યા છે. જેના કારણે આ લોકો આ કામ કરાવી રહ્યા છે. સિંહનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા એડવોકેટ મોહિત માથુરે કહ્યું હતું કે ધરપકડ કયા આધારે કરવામાં આવી છે તે જણાવવું જોઈએ. અમને રિમાન્ડ પેપર આપવામાં આવે. સિંહના વકીલની દલીલ પર EDએ કહ્યું કે તે આપશે. આ પછી તરત જ તેને રિમાન્ડ પેપર આપવામાં આવ્યું હતું.

VIDEO | “All cases are false. They (agencies) keep investigating but nothing comes out of the probe. It’s a wastage of time. The way the Supreme Court was asking questions today (in connection with Manish Sisodia case) shows that it was a false case,” says Delhi CM… pic.twitter.com/t9JW5soWbN

