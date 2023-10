‘ભારતમાં કેનેડિયન રાજદ્વારીઓ અમારી આંતરિક બાબતોમાં દખલ કરે છે’ : વિદેશ મંત્રાલય

ખાલિસ્તાની સમર્થક હરદીપ સિંહ નિજ્જરની હત્યાને લઈને ભારત અને કેનેડા વચ્ચે વિવાદ ચાલુ છે. દરમિયાન, વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા અરિંદમ બાગચીએ કહ્યું કે ભારતમાં વધુ કેનેડિયન રાજદ્વારીઓ છે. આવી સ્થિતિમાં સંતુલન બનાવવાની જરૂર છે. અરિંદમ બાગચીએ કહ્યું, કેનેડિયન રાજદ્વારી લોકો પણ અમારી આંતરિક બાબતોમાં દખલ કરે છે. આવી સ્થિતિમાં બંને દેશો વચ્ચે સંતુલન બનાવવાની જરૂર છે. આ અંગે ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે.તેમણે કહ્યું કે અમારું ધ્યાન કેનેડાની રાજદ્વારી હાજરીમાં સમાનતા સુનિશ્ચિત કરવા પર છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ભારતે 21 સપ્ટેમ્બરે કેનેડાને રાજદ્વારીઓ ઘટાડવા માટે કહ્યું હતું. તાજેતરમાં કેનેડાના વડાપ્રધાન જસ્ટિન ટ્રુડોએ દાવો કર્યો હતો કે નિજ્જરની હત્યામાં ભારતીય એજન્ટોનો હાથ હોઈ શકે છે. આ પછી બંને દેશો વચ્ચે તણાવ શરૂ થયો હતો.

VIDEO | “Given the much higher diplomatic presence of Canadian diplomats here (India) and their continuing interference in our internal affairs, we had sought parity in our respective diplomatic presence. Discussions are ongoing on the modalities of achieving this,” says… pic.twitter.com/Z4kSg9cdLH

— Press Trust of India (@PTI_News) October 5, 2023