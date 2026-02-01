યુવા ભારતના સપના, નિશ્ચય અને ઉર્જાને પ્રતિબિંબિત કરતું બજેટ: PM મોદી

નવી દિલ્હી:  વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રવિવારે કેન્દ્રીય બજેટ 2026-27ની પ્રશંસા કરી. તેમણે બજેટને “વિશાળ તકોના રાજમાર્ગ” તરીકે ગણાવ્યું. કહ્યું કે ભારત જે “સુધારા એક્સપ્રેસ” પર સવારી કરી રહ્યું છે, તેને “આ બજેટ દ્વારા નવી ઉર્જા અને ગતિ મેળવશે”.નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે રવિવારે તેમનું સતત નવમું કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ કર્યું. જે સ્પર્ધાત્મકતામાં સુધારો કરીને, આકાંક્ષાઓને પૂર્ણ કરીને અને દરેક પરિવાર, સમુદાય અને પ્રદેશને સંસાધનો અને જોડાણની તકો મળે તે સુનિશ્ચિત કરીને આર્થિક વિકાસને વેગ આપવા અને જાળવવાના હેતુથી ત્રણ ‘કાર્તવ્ય’ અથવા ફરજોથી પ્રેરિત હતું.

વડાપ્રધાને નાણાંમંત્રીની પ્રશંસા કરી અને કહ્યું, “આજનું બજેટ ઐતિહાસિક છે. તે ભારતની ‘નારી શક્તિ’નું મજબૂત પ્રતિબિંબ છે. નિર્મલા સીતારમણે મહિલા નાણામંત્રી તરીકે સતત નવમી વખત બજેટ રજૂ કરવાનો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.”

તેમણે કહ્યું કે આ બજેટ “વિશાળ તકોનો રાજમાર્ગ” છે, જે “વર્તમાનના સપનાઓને વાસ્તવિકતામાં ફેરવશે” અને “ભારતના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે મજબૂત પાયો નાખશે”. 2047 સુધીમાં વિકસિત ભારતના સંકલ્પને પ્રાપ્ત કરવા તરફ રાષ્ટ્રની “ઉચ્ચ ઉડાન” માટેનું આ બજેટ છે.

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે ‘રિફોર્મ એક્સપ્રેસ’ જેના પર ભારત સવારી કરી રહ્યું છે, તે “આ બજેટ દ્વારા નવી ઉર્જા અને ગતિ મેળવશે”. “આ માર્ગદર્શક સુધારાઓ આપણા મહત્વાકાંક્ષી અને પ્રતિભાશાળી યુવાનો માટે ઉડાન ભરવા માટે આકાશ ખોલે છે. આ બજેટ વિશ્વાસ-આધારિત શાસન અને માનવ-કેન્દ્રિત આર્થિક માળખાના વિઝનને સાકાર કરે છે.”

બજેટને “અનન્ય” ગણાવતા, વડાપ્રધાને  કહ્યું, “તે રાજકોષીય ખાધ ઘટાડવા અને ફુગાવાને નિયંત્રિત કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, જ્યારે ઉચ્ચ મૂડી ખર્ચ અને ઉચ્ચ વૃદ્ધિ પર પણ ભાર મૂકે છે. આ બજેટ ભારતની વૈશ્વિક ભૂમિકાને મજબૂત બનાવે છે. ભારતના 140 કરોડ નાગરિકો ફક્ત ઝડપથી વિકસતી અર્થવ્યવસ્થા બનવાથી સંતુષ્ટ નથી; અમારું લક્ષ્ય ટૂંક સમયમાં વિશ્વનું ત્રીજું સૌથી મોટું અર્થતંત્ર બનવાનું છે.”

તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે, ભારત એક વિશ્વસનીય લોકશાહી ભાગીદાર અને ગુણવત્તાયુક્ત સપ્લાયર તરીકેની ભૂમિકામાં વધારો કરી રહ્યું છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે “મધર ઓફ ઓલ ડીલ્સ” (ભારત-યુરોપિયન યુનિયન ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ માટે વપરાતો શબ્દ) સહિત તાજેતરના મોટા વેપાર સોદાઓના ફાયદા મુખ્યત્વે દેશના યુવાનો સુધી પહોંચશે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આ બજેટમાં “મેક ઇન ઇન્ડિયા” અને ‘આત્મનિર્ભર ભારત’ મિશનને વેગ આપવા માટે એક બોલ્ડ વિઝન” રજૂ કરવામાં આવ્યું છે.

“નવા અને ઉભરતા ક્ષેત્રોને આપવામાં આવેલો ટેકો અભૂતપૂર્વ છે. બાયો-ફાર્મા શક્તિ મિશન, સેમિકન્ડક્ટર મિશન 2.0, ઇલેક્ટ્રોનિક ઘટકો ઉત્પાદન યોજના, રેર અર્થ કોરિડોરનો વિકાસ, મહત્વપૂર્ણ ખનિજો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા, કાપડ ક્ષેત્ર માટે નવી યોજનાઓ અને ઉચ્ચ-તકનીકી અને ટેક-સંચાલિત ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવા જેવી પહેલો ભારતને વૈશ્વિક સ્તરે વિકાસ માટે નવી શક્તિ પ્રદાન કરશે,” તેમણે ઉમેર્યું.

પ્રધાનમંત્રીના મતે, બજેટ “ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને મજબૂત બનાવવા માટે મોટા પગલાં લે છે”, જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે, સમર્પિત ફ્રેઇટ કોરિડોર, દેશભરમાં મતદાર આધારનું વિસ્તરણ, હાઇ-સ્પીડ રેલ કોરિડોર, ટાયર-2 અને ટાયર-3 શહેરોના વિકાસ પર વિશેષ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું અને શહેરોને મજબૂત આર્થિક પાયો પૂરો પાડવા માટે મ્યુનિસિપલ બોન્ડનો પ્રચાર કરવો. “આ બધા પગલાં વિકાસ ભારતના વિકાસ માર્ગને વેગ આપશે. કોઈપણ દેશની સૌથી મોટી સંપત્તિ તેના નાગરિકો છે, અને શહેરોને મજબૂત બનાવવાથી ખાતરી થાય છે કે તેઓ સમૃદ્ધ થાય છે અને રાષ્ટ્રીય પ્રગતિમાં ફાળો આપે છે,” તેમણે ઉમેર્યું.

જેમ કે નાણામંત્રીએ સંસદમાં ઉલ્લેખ કર્યો હતો, પીએમ મોદીએ કહ્યું, “આ યુવા શક્તિ બજેટ છે. તે યુવા ભારતના વિચાર, સપના, નિશ્ચય અને ઉર્જાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. બજેટમાં જોગવાઈઓ તમામ ક્ષેત્રોમાં નેતાઓ, નવીનતાઓ અને સર્જકોને તૈયાર કરશે.”

“મેડિકલ હબ બનાવવા અને સંલગ્ન આરોગ્ય વ્યાવસાયિકોનો વિકાસ, ઓરેન્જ અર્થતંત્ર અને AVGC ક્ષેત્રોને પ્રોત્સાહન આપવા, પ્રવાસનને વેગ આપવાથી લઈને ખેલો ઇન્ડિયા મિશન દ્વારા નવી તકો ખોલવા સુધી, બજેટ યુવાનો માટે શ્રેષ્ઠતા અને નેતૃત્વના માર્ગો ખોલે છે,” તેમણે ઉમેર્યું. પ્રધાનમંત્રીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ભારતને વૈશ્વિક ડેટા સેન્ટર હબ બનાવવા માટે “મોટી કર મુક્તિ” જાહેર કરવામાં આવી છે.

“હું ખાસ કરીને ભારતના યુવાનોને અભિનંદન આપું છું, કારણ કે આનાથી રોજગાર સર્જનમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે. મને ખુશી છે કે બજેટમાં ખાસ કરીને પૂર્વોત્તરમાં પ્રવાસનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે નક્કર પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. વિવિધ રાજ્યોને મજબૂત બનાવીને, બજેટ સમગ્ર દેશમાં સંતુલિત અને સમાવિષ્ટ વિકાસ માટે મજબૂત પાયો નાખે છે,” તેમણે ઉમેર્યું. ભારતમાં દસ કરોડથી વધુ મહિલાઓ સ્વ-સહાય જૂથો સાથે જોડાયેલી છે, જે ખૂબ જ સફળ રહી છે, પીએમ મોદીએ ઉલ્લેખ કર્યો.

“બજેટમાં મહિલાઓ દ્વારા સંચાલિત સ્વ-સહાય જૂથો માટે આધુનિક ઇકોસિસ્ટમ બનાવવાને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી છે. દરેક જિલ્લામાં છોકરીઓ માટે નવી છાત્રાલયો બનાવવાના પ્રયાસો પણ ચાલી રહ્યા છે, જેનાથી શિક્ષણ વધુ સુલભ બને. સરકારે હંમેશા કૃષિ અને મત્સ્યઉદ્યોગને પ્રાથમિકતા આપી છે, અને આ બજેટમાં નાળિયેર, કાજુ, કોકો અને ચંદનના ઉત્પાદનમાં સંકળાયેલા ખેડૂતોને ટેકો આપવા માટે મુખ્ય પગલાં રજૂ કરવામાં આવ્યા છે,” તેમણે ઉમેર્યું.

પીએમ મોદીએ ભારત વિસ્તાર એઆઈ ટૂલનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો અને કહ્યું કે તે ખેડૂતોને તેમની પોતાની ભાષામાં માહિતી મેળવવામાં મદદ કરશે, જે “તેમને ખૂબ મદદ કરશે”. તેમણે કહ્યું કે મત્સ્યઉદ્યોગ અને પશુપાલનમાં ઉદ્યોગસાહસિકતાને પ્રોત્સાહન આપવાથી ગામડાઓમાં વધુ સ્થાનિક રોજગાર અને સ્વરોજગારની તકો ઊભી થશે.

“આ બજેટ મહત્વાકાંક્ષી છે અને રાષ્ટ્રની આકાંક્ષાઓને પૂર્ણ કરે છે. હું ફરી એકવાર નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ અને તેમની ટીમને આ ભવિષ્યવાદી, સમાવિષ્ટ બજેટ માટે અભિનંદન આપું છું જે ગામડાઓ, ગરીબો અને ખેડૂતોના કલ્યાણને પ્રાથમિકતા આપે છે,” તેમણે ઉમેર્યું.

