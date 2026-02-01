U19 વર્લ્ડ કપ: ભારત પાકિસ્તાનને હરાવી સેમી ફાઈનલમાં પહોંચ્યું

ICC U-19 વર્લ્ડ કપ 2026 ના સુપર સિક્સ તબક્કામાં, ભારતની અંડર-19 ટીમે પાકિસ્તાનની અંડર-19 ટીમ પર 58 રનથી શાનદાર વિજય મેળવ્યો. સેમિફાઇનલની દોડને ધ્યાનમાં રાખીને આ મેચ બંને ટીમો માટે મહત્વપૂર્ણ હતી, પરંતુ ભારતીય ટીમે પાકિસ્તાનને શાનદાર હરાવ્યું. આ જીત સાથે, ભારત સેમિફાઇનલમાં પહોંચ્યું અને પાકિસ્તાન ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયું. આ મેચ ઝિમ્બાબ્વેના બુલાવાયોમાં ક્વીન્સ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ખાતે રમાઈ હતી, જ્યાં ભારતીય ટીમે નોંધપાત્ર પ્રદર્શન કર્યું હતું.

ટોસ હારીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધા બાદ, ભારતની અંડર-19 ટીમે 49.5 ઓવરમાં 252 રન બનાવ્યા અને ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. વૈભવ સૂર્યવંશીએ 22 બોલમાં 30 રન બનાવીને ટીમને ઝડપી શરૂઆત અપાવી. જોકે, તે ઇનિંગ્સને મોટી ઇનિંગ્સમાં રૂપાંતરિત કરવામાં નિષ્ફળ ગયો, અને ટીમે ફક્ત નવ ઓવરમાં જ ત્રણ વિકેટ ગુમાવી દીધી. પરંતુ વેદાંત ત્રિવેદીએ એક છેડો પકડી રાખ્યો અને 98 બોલમાં 68 રન બનાવ્યા, જે ટીમની ઇનિંગ્સનો આધાર બન્યો. કનિષ્ક ચૌહાણે પણ 29 બોલમાં 35 રનની ઉપયોગી ઇનિંગ્સ રમી. આરએસ અંબરીશે પણ 38 બોલમાં 29 રન ઉમેર્યા. અંતિમ ઓવરોમાં, કનિષ્ક ચૌહાણ અને ખિલાન પટેલ વચ્ચે 50 રનની ભાગીદારીએ સ્કોર 250 ને વટાવી દીધો. પાકિસ્તાન માટે, અબ્દુલ સુભાને 9.5 ઓવરમાં 3 વિકેટ લીધી, અને મોહમ્મદ સૈયમે 2 વિકેટ લીધી.

253 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, પાકિસ્તાન અંડર-19 ટીમે સારી શરૂઆત કરી, પરંતુ ભારતીય બોલરોએ વચ્ચેની ઓવરમાં જોરદાર વાપસી કરી. ઉસ્માન ખાને 92 બોલમાં 66 રન બનાવ્યા, અને હમઝા ઝહૂરે 49 બોલમાં 42 રન બનાવ્યા. ફરહાન યુસુફે પણ ૩૯ બોલમાં ૩૮ રન બનાવ્યા. પરંતુ પાકિસ્તાન ૪૬.૨ ઓવરમાં ૧૯૪ રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું. ભારતના બોલરોએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, જેમાં ખિલન પટેલ અને આયુષ મ્હાત્રેએ ત્રણ-ત્રણ વિકેટ લીધી. તેમની સચોટ લાઇન અને સ્પિનથી પાકિસ્તાની બેટિંગ ચકનાચૂર થઈ ગઈ.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR