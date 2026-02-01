2026ના T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે કોઈ મેચ નહીં રમાય

2026ના ટી20 વર્લ્ડ કપ પહેલા ક્રિકેટ જગતને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. પાકિસ્તાન સરકારે જાહેરાત કરી છે કે તેની ટીમ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેશે, પરંતુ ૧૫ ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોમાં ભારત સામે ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ રમશે નહીં. રાજકીય અને તાજેતરના વિકાસ વચ્ચે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. 2026નો ટી20 વર્લ્ડ કપ 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થવાનો છે અને તેનું આયોજન ભારત અને શ્રીલંકા કરશે. જોકે, પાકિસ્તાની ટીમ તેની બધી મેચ શ્રીલંકામાં રમશે.
પાકિસ્તાની ક્રિકેટ ટીમને પાકિસ્તાન સરકાર તરફથી શ્રીલંકાની મુસાફરી કરવાની પરવાનગી મળી ગઈ છે, જ્યાં તેમની બધી ગ્રુપ A મેચ રમવાની છે. ભારત-પાકિસ્તાન મેચ પણ કોલંબોમાં યોજાવાની હતી કારણ કે પાકિસ્તાને રાજકીય કારણોસર ભારતમાં રમવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, જેના કારણે આઈસીસીએ બંને ટીમો વચ્ચેની મેચોને તટસ્થ સ્થળે ખસેડવાની ફરજ પડી હતી. હવે, પાકિસ્તાને ફક્ત આ એક મેચનો બહિષ્કાર કરવાનો નિર્ણય લીધો છે, જે તેમને ટુર્નામેન્ટમાંથી સંપૂર્ણપણે દૂર કરશે નહીં. અગાઉ, પાકિસ્તાને પણ ટુર્નામેન્ટમાંથી ખસી જવાની ધમકી આપી હતી.
પાકિસ્તાન સરકારે તેના સત્તાવાર હેન્ડલ પર લખ્યું હતું કે, પાકિસ્તાનની ઇસ્લામિક રિપબ્લિક સરકારે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમને ICC વર્લ્ડ T20 2026 માં ભાગ લેવા માટે મંજૂરી આપી છે, પરંતુ પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ 15 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ ભારત સામેની મેચમાં મેદાનમાં ઉતરશે નહીં.
આ નિર્ણયને કારણે પાકિસ્તાન ગ્રુપ સ્ટેજમાં બે પોઈન્ટ ગુમાવશે કારણ કે મેચ ગુમાવી દેવામાં આવશે. ભારતને રમ્યા વિના બે પોઈન્ટ મળશે. જોકે, આ ICC માટે નોંધપાત્ર નાણાકીય નુકસાન હોઈ શકે છે, કારણ કે ભારત-પાકિસ્તાન મેચ વર્લ્ડ કપની સૌથી વધુ જોવાયેલી અને આવક ઉત્પન્ન કરતી મેચ છે. માત્ર ICC જ નહીં પરંતુ પાકિસ્તાનને પણ નોંધપાત્ર નુકસાન થશે.
પાકિસ્તાનનો આ નિર્ણય બાંગ્લાદેશને ટુર્નામેન્ટમાંથી દૂર કર્યા પછી આવ્યો છે. ભારતમાં સુરક્ષા ચિંતાઓને કારણે બાંગ્લાદેશે ભાગ લેવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, જેના પગલે ICCએ તેમને હાંકી કાઢ્યા હતા. પાકિસ્તાને અગાઉ બાંગ્લાદેશના સમર્થનમાં ટુર્નામેન્ટમાંથી ખસી જવાની વાત પણ કરી હતી, પરંતુ અંતે તેઓએ ફક્ત ભારતની મેચ છોડી દેવાનું પસંદ કર્યું.