Budget 2026: બજેટમાં સેમિકન્ડક્ટર ક્ષેત્ર માટે મોટી જાહેરાત

કેન્દ્રીય બજેટ 2026 માં, સરકારે સેમિકન્ડક્ટર ક્ષેત્ર પર મોટો દાવ લગાવ્યો છે. સેમિકન્ડક્ટર મિશન 2.0, રૂ. 40,000 કરોડનું EMS PLI, અને રેર અર્થ મિનરલ કોરિડોર – જાણો કે ભારત ટેક મેન્યુફેક્ચરિંગનું હબ બનવાની તૈયારી કેવી રીતે કરી રહ્યું છે.
रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में विनिर्माण का विस्तार📈
भारत को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण हब बनाने के लिए बायोफार्मा शक्ति योजना
इंडिया सेमिकंडक्टर मिशन (आईएसएम) 2.0 का शुभारंभ जल्द
इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेंट विनिर्माण योजना के लिए परिव्यय बढ़कर 40,000 करोड़ रुपये हो जाएंगे… pic.twitter.com/eYUFd1asn5
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) February 1, 2026
કેન્દ્રીય બજેટ 2026: નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ આજે કેન્દ્રીય બજેટ 2026 રજૂ કરી રહ્યા છે, અને ટેક ક્ષેત્રને આ બજેટથી ઘણી અપેક્ષાઓ હતી. તેમના બજેટ ભાષણ દરમિયાન, તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે સરકાર ખાસ કરીને દેશમાં સેમિકન્ડક્ટર ક્ષેત્રને મજબૂત બનાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. તેમણે જાહેરાત કરી કે સેમિકન્ડક્ટર મિશન 2.0 સેમિકન્ડક્ટર ઉત્પાદન ક્ષમતા વધારવા અને સમગ્ર સપ્લાય ચેઇનને મજબૂત બનાવવા માટે શરૂ કરવામાં આવશે. તેનો ઉદ્દેશ્ય ભારતને ચિપ ઉત્પાદનમાં આત્મનિર્ભર બનાવવાનો છે. વધુમાં, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે EMS PLI યોજનાનો વ્યાપ ₹40,000 કરોડ સુધી વધારવામાં આવશે. આ ભારતમાં ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉત્પાદનને નવી ગતિ પ્રદાન કરશે તેવી અપેક્ષા છે.
AI અને ડિજિટલ અર્થતંત્રમાં સેમિકન્ડક્ટર્સનું મહત્વ
AI અને ડિજિટલ અર્થતંત્રના વિસ્તરણ માટે સેમિકન્ડક્ટર્સને મુખ્ય આધારસ્તંભ માનવામાં આવે છે. ઉદ્યોગ સંગઠનોએ જણાવ્યું છે કે ભારત સેમિકન્ડક્ટર મિશન અને PLI યોજનાએ જમીન પર સકારાત્મક પરિણામો બતાવવાનું શરૂ કર્યું છે, પરંતુ આ ગતિ જાળવી રાખવા માટે હવે બજેટમાં વધારો જરૂરી છે.
કંપનીઓએ ISM 2.0 માટે મજબૂત ભંડોળ અને સરળ મંજૂરી અને ભંડોળ વિતરણ પ્રક્રિયાની માંગ કરી છે. સેમિકન્ડક્ટર ક્ષેત્રમાં રોકાણ લાંબા ગાળાનું હોવાથી, કર સ્થિરતા અને સ્પષ્ટ નીતિ માળખાને મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. આ પગલાં ભારતના ચિપ ઉત્પાદન અને સપ્લાય ચેઇન માટે મજબૂત પાયો પૂરો પાડી શકે છે.
રાષ્ટ્રીય વિકાસ માટે ત્રણ મુખ્ય ફરજો
નાણામંત્રીએ રાષ્ટ્રીય વિકાસ માટે ત્રણ મુખ્ય ફરજોની રૂપરેખા આપી. પ્રથમ, ઝડપી અને ટકાઉ આર્થિક વિકાસ જાળવી રાખો. બીજું, લોકોની આકાંક્ષાઓ પૂર્ણ કરો અને તેમની ક્ષમતાઓનો વિકાસ કરો. ત્રીજું, અને સૌથી અગત્યનું, ખાતરી કરો કે દરેક પરિવાર અને પ્રદેશને સંસાધનોની સમાન ઍક્સેસ હોય. તેમણે આને “સબકા સાથ, સબકા વિકાસ” ના મંત્ર તરીકે વર્ણવ્યું અને કહ્યું કે અત્યાર સુધીમાં 350 થી વધુ આર્થિક સુધારા લાગુ કરવામાં આવ્યા છે, અને આ સુધારાઓ તેમના લક્ષ્ય તરફ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યા છે.