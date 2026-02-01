Budget 2026: બાયોફાર્મા, મેડિકલ હબ, વેટરનરી કોલેજ માટે રૂ.10,000 કરોડ

નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે બાયોફાર્મા હબ બનાવવા માટે 10,000 કરોડ રૂપિયા ફાળવ્યા છે. આરોગ્ય ક્ષેત્ર માટે, આ બજેટમાં મેડિકલ હબ, ખાનગી-સરકારી ભાગીદારી, તબીબી સંશોધન માટે આરોગ્યસંભાળ કેમ્પસ અને પશુચિકિત્સા ક્ષેત્રમાં વિકાસની જાહેરાતો શામેલ છે. બજેટમાં આરોગ્ય સંસ્થાઓ અને આયુર્વેદિક સંસ્થાઓ માટે વૈશ્વિક માન્યતાની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. નાણામંત્રીએ માનસિક સ્વાસ્થ્ય સુધારવા માટે પણ નિર્ણયો લીધા છે. બજેટ 2026માં આરોગ્ય ક્ષેત્રને શું મળ્યું તે જાણો.

બજેટ 2026માં આરોગ્ય ક્ષેત્રને શું મળ્યું ?

મેડિકલ હબ સ્થાપિત કરવામાં આવશે અને ખાનગી ક્ષેત્ર સાથે ભાગીદારીમાં કાર્ય કરવામાં આવશે.

હેલ્થકેર કેમ્પસ તબીબી સંશોધન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.

લોકોની બીમારીઓનું નિદાન, પુનર્વસન અને સારવાર.

આગામી પાંચ વર્ષમાં 100,000 સાથી આરોગ્ય વ્યાવસાયિકો (AHPs) ઉમેરવામાં આવશે.

1.5 લાખ સંભાળ રાખનારાઓને તાલીમ આપવામાં આવશે.

NIMHANS-2 ની સ્થાપના કરવામાં આવશે.

જિલ્લા હોસ્પિટલોમાં ઇમરજન્સી અને ટ્રોમા સેન્ટરની ક્ષમતા 50% વધારવામાં આવશે.

તબીબી ક્ષેત્રમાં વિવિધ તકો પૂરી પાડવામાં આવશે.

પશુચિકિત્સકોની સંખ્યા વધારવાના પ્રયાસો કરવામાં આવશે.

નિદાન પ્રયોગશાળાઓને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે.

દેશી અને વિદેશી સંસ્થાઓ પાસેથી સહાય મેળવવામાં આવશે.

સંભાળ ઇકોસિસ્ટમ પર સંપૂર્ણ ભાર મૂકવામાં આવશે.

વૃદ્ધોની સારવાર પર ખાસ ભાર આપવામાં આવશે.

પાંચ પ્રાદેશિક તબીબી કેન્દ્રો ખોલવામાં આવશે.

તબીબી પર્યટનને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે.

આયુર્વેદને આંતરરાષ્ટ્રીય માન્યતા આપવામાં આવશે.

ત્રણ આયુર્વેદ AIIMS ખોલવામાં આવશે.

ખાનગી યુનિવર્સિટીઓને સુવિધા આપવી.

દરેક જિલ્લામાં છોકરીઓ માટે છાત્રાલયો સ્થાપિત કરવામાં આવશે

કેન્સરના દર્દીઓ માટે 17 ખાસ દવાઓ પર અભ્યાસ. આયાતમાં છૂટ આપવામાં આવશે. કેન્સરની દવાઓ પરની ડ્યુટી પણ ઘટાડવામાં આવી છે. વધુમાં, સાત વધારાના રોગો માટે દવાઓ પર આયાત મુક્તિ આપવામાં આવશે.

બાયોફાર્મા માટે ખાસ ભેટ

કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે 2026 ના બજેટમાં બાયોફાર્મા માટે ₹10,000 કરોડ ફાળવ્યા. આ ગ્રાન્ટનો ઉદ્દેશ્ય ભારતને વૈશ્વિક બાયોફાર્મા ઉત્પાદન કેન્દ્ર બનાવવાનો છે. આગામી પાંચ વર્ષોમાં, બાયોફાર્મા ક્ષેત્રમાં જ્ઞાન, નવીનતા અને ટેકનોલોજી વધારવા અને ભારતની આરોગ્યસંભાળ પ્રણાલીને મજબૂત બનાવવા પર ભાર મૂકવામાં આવશે. ઉચ્ચ મૂલ્યની દવાઓની આયાત પર નિર્ભરતા ઘટાડવા માટે બાયોફાર્મા શક્તિ યોજનાને સુધારવાના પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે. સ્થાનિક ઉત્પાદન પર ભાર મૂકવામાં આવશે, અને સરકાર દર્દીઓને ભારતમાં ઓછા ખર્ચે સારવાર મળે અને અદ્યતન સારવાર મળે તે સુનિશ્ચિત કરવાનો પ્રયાસ કરશે.

 

