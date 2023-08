વર્લ્ડ કપ 2023: પાકિસ્તાન વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લેવા માટે થયું તૈયાર

વર્લ્ડ કપ 2023 ભારતની ધરતી પર યોજાવાનો છે. તે જ સમયે, આ દરમિયાન, પાકિસ્તાન સરકારે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. વાસ્તવમાં પાકિસ્તાન સરકાર વર્લ્ડ કપ માટે પોતાની ટીમ ભારત મોકલવા માટે રાજી થઈ ગઈ છે. આ રીતે બાબર આઝમની ટીમને સરકાર તરફથી લીલી ઝંડી મળી ગઈ છે. આ અંગે પાકિસ્તાન સરકારે કહ્યું હતું કે અમે રમતને રાજકારણ સાથે ભેળવવા માંગતા નથી. આ કારણે અમે અમારી ટીમને વર્લ્ડ કપ માટે મોકલવાનો નિર્ણય કર્યો છે. જેનું આયોજન ભારતની ધરતી પર થવાનું છે.

#WATCH | We got a great welcome in India. It doesn’t feel like we are in India. It feels like we are playing in Pakistan. We are getting more love than anywhere…Pakistan has always welcomed the decision to come to India. It is a positive decision taken by the Foreign Ministry… pic.twitter.com/xecsFeeiqC

— ANI (@ANI) August 6, 2023