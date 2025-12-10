પાકિસ્તાનમાં ઇમરાન ખાન પર ચાલશે દેશદ્રોહનો કેસ?

ઇસ્લામાબાદઃ પાકિસ્તાનના રાજકારણમાં “દેશદ્રોહ” એવો શબ્દ છે, જે જેટલી વખત ખુલ્લેઆમ બોલાય છે, તેના કરતાં ધીમા સ્વરે ઉપયોગમાં લેવાય છે. ઇમરાન ખાન સામે સંભવિત ‘ટ્રેઝન’ કેસની ચેતવણી વડા પ્રધાન શહબાઝ શરીફના સલાહકાર રાણા સનાઉલ્લાહ દ્વારા ખુલ્લેઆમ આપવામાં આવી છે. ઇમરાન ખાન વિશે કઠોર ચેતવણી આપતાં તેમણે કહ્યું છે કે ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન વિરુદ્ધ દેશદ્રોહનો કેસ શરૂ થવાની શક્યતાને નકારવામાં આવી શકતી નથી.
એ બાદ ઇમરાન ખાનની બહેનોએ રાવલપિંડીની અદિયાલા જેલની બહાર ધામા નાખ્યા છે. સેંકડો PTI કાર્યકર્તાઓએ જેલની બહાર પ્રદર્શન કર્યું હતું અને ઇમરાન ખાનને મુક્ત કરવાની માગણી કરી. તેમણે ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાનની તબિયત અને સુરક્ષા અંગે પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી.
સનાઉલ્લાહનું નિવેદન એક મોટી અને જૂની રમત તરફ ઈશારો કરે છે, જે પાકિસ્તાનની સત્તા, સૈન્ય તંત્ર અને ન્યાયિક વ્યવસ્થાની વચ્ચે દાયકાઓથી ચાલી આવે છે. આ પહેલી વાર નથી કે કોઈ ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાનને “દેશવિરોધી” કહીને ઘેરવામાં આવી રહ્યો છે. આ પેટર્ન એટલી નિયમિત છે કે પાકિસ્તાનના ઇતિહાસના દરેક સત્તા પરિવર્તનમાં તેની ગુંજ સાંભળવા મળે છે.
આ વખતનો મુદ્દો માત્ર એક નિવેદન જેટલો સામાન્ય નથી. ઇમરાન ખાન પહેલેથી જ અનેક કેસોમાં જેલમાં છે, તેમની પાર્ટી PTIને ચૂંટણી જગતમાં મોટા પાયે બહાર કરી દેવામાં આવી છે, અને સેનાની ટીકા કરવાનું દરેક સંકેત “લાલ રેખા” માનવામાં આવે છે. રાણા સનાઉલ્લાહ, જે વડા પ્રધાન શહબાઝ શરીફના સલાહકાર છે, તેમનું કહેવું છે કે ઇમરાન “રેડ લાઈન” વટાવી ચૂક્યા છે અને તેમની સામે દેશદ્રોહનો કેસ ચાલે તેવી શક્યતા છે.