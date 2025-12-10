એક જ ફોન કોલથી યુદ્ધ રોકી શકું, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો મોટો દાવો

યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે બુધવારે વધુ એક ચોંકાવનારો દાવો કર્યો હતો. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે તેઓ ફક્ત એક ફોન કોલથી બે મુખ્ય એશિયન રાષ્ટ્રો વચ્ચેના ભયાનક યુદ્ધને રોકી શકે છે. નોંધનીય છે કે તાજેતરના દિવસોમાં દક્ષિણપૂર્વ એશિયાઈ દેશો, થાઇલેન્ડ અને કંબોડિયા વચ્ચે સરહદ વિવાદ ફાટી નીકળ્યો છે. હિંસક અથડામણોમાં 11 થી વધુ લોકો માર્યા ગયા છે અને લગભગ 500,000 લોકો વિસ્થાપિત થયા છે. બંને દેશો વચ્ચે ગયા જુલાઈમાં યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું હતું. યુએસ પ્રમુખે સમાધાનમાં મધ્યસ્થી કરવાનો દાવો કર્યો હતો, પરંતુ તે કરાર હવે તૂટી ગયો છે.
પેન્સિલવેનિયામાં તેમના સમર્થકોને સંબોધતા ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે તેઓ એક જ ફોન કોલ કરશે. આ દરમિયાન, ટ્રમ્પે ફરી એકવાર ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના સંઘર્ષને રોકવામાં સક્ષમ હોવાનો દાવો કર્યો. ટ્રમ્પે કહ્યું, 10 મહિનામાં મેં આઠ યુદ્ધોનો અંત લાવ્યો. જેમાં કોસોવો-સર્બિયા, પાકિસ્તાન અને ભારતનો સમાવેશ થાય છે. ઇઝરાયલ અને ઈરાન, ઇજિપ્ત અને ઇથોપિયા. આર્મેનિયા અને અઝરબૈજાન. ટ્રમ્પે વધુમાં કહ્યું, મને આ કહેવું ગમતું નથી, કંબોડિયા અને થાઇલેન્ડ આજે ફરી લડાઈ શરૂ કરી દીધી છે. કાલે મારી પાસે ફોન કોલ છે. હું ફોન કોલ કરીશ અને બે ખૂબ જ શક્તિશાળી દેશો, થાઇલેન્ડ અને કંબોડિયા વચ્ચે યુદ્ધ બંધ કરીશ. તેઓ ફરીથી લડી રહ્યા છે.
થાઇલેન્ડ અને કંબોડિયા વચ્ચે યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું
એ નોંધનીય છે કે થાઇલેન્ડ અને કંબોડિયા વચ્ચે સરહદ વિવાદ વસાહતી સમયથી છે. ફ્રાન્સ દ્વારા દોરવામાં આવેલી સરહદ રેખા પર બંને દેશો વારંવાર અથડામણ કરે છે. બંને દેશો વિવાદિત સરહદી વિસ્તારોમાં આવેલા ઐતિહાસિક શિવ મંદિરોનો દાવો કરે છે.