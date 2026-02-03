“ભારત રશિયન તેલ નહીં ખરીદે…” ટ્રમ્પના દાવા પર રશિયાએ મૌન તોડ્યું

રશિયાએ મંગળવારે કહ્યું કે તેને રશિયન તેલ ખરીદી સ્થગિત કરવા અંગે ભારત તરફથી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન મળ્યું નથી. તેણે એમ પણ કહ્યું કે તે નવી દિલ્હી સાથે તેની વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને મજબૂત બનાવવાનો ઇરાદો ધરાવે છે. આ નિવેદન યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારત સાથે વેપાર કરારની જાહેરાત કર્યાના એક દિવસ પછી આવ્યું છે.
ટ્રમ્પે એવી પણ જાહેરાત કરી કે યુએસમાં નિકાસ થતા ભારતીય ઉત્પાદનો પર ટેરિફ 50% થી ઘટાડીને 18% કરવામાં આવશે. બદલામાં, ભારત રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવાનું બંધ કરશે. સમાચાર એજન્સી રોઇટર્સે ક્રેમલિનના પ્રવક્તા દિમિત્રી પેસ્કોવને ટાંકીને કહ્યું કે રશિયા ભારત સાથેના તેના સંબંધોને મહત્વ આપે છે અને તેની વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી વિકસાવવાનું ચાલુ રાખશે. ભારત તેની તેલ જરૂરિયાતોનો લગભગ 90% અન્ય દેશોમાંથી ખરીદે છે, જેમાં નોંધપાત્ર ભાગ, લગભગ 35%, રશિયાથી આયાત કરવામાં આવે છે.
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઘણા દિવસોથી ભારત પર રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવાનું બંધ કરવા દબાણ કરી રહ્યું છે. યુએસનો દાવો છે કે ભારતની તેલ ખરીદી રશિયાને યુક્રેનમાં તેના યુદ્ધમાં લડવામાં મદદ કરી રહી છે. તેથી, અમેરિકાએ ભારત પર 25 ટકા પેનલ્ટી ટેરિફ લાદ્યો, જે હાલના 25 ટકા ટેરિફમાં ઉમેરો કરે છે. હવે, કુલ ટેરિફ ઘટાડીને 18 ટકા કરવામાં આવ્યો છે. ટ્રમ્પે એમ પણ કહ્યું કે ભારત હવે રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદશે નહીં, પરંતુ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને વેનેઝુએલા પાસેથી તેલ ખરીદશે.
ભારત અને રશિયા સ્વતંત્રતા પછીથી મિત્રો છે. રશિયા કટોકટીના સમયમાં ભારતની સાથે એક મજબૂત ભાગીદાર તરીકે ઉભું રહ્યું છે. એવા ઘણા કિસ્સાઓ બન્યા છે જ્યારે અમેરિકાએ ભારતથી દૂરી બનાવી છે અથવા ભારત વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરી છે, પરંતુ રશિયા હંમેશા ભારતની સાથે ઉભું રહ્યું છે. 1971ના ભારત-પાકિસ્તાન યુદ્ધ દરમિયાન પણ, રશિયાએ યુએનમાં ભારતને ટેકો આપ્યો હતો.