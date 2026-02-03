ભારત-અમેરિકા મેગા-ડીલ દેશનો ચહેરો બદલી નાખશે : પિયુષ ગોયલ

ભારત-અમેરિકા વેપાર કરારને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે. કેન્દ્રીય વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રી પિયુષ ગોયલે મંગળવારે આ કરારની ઔપચારિક જાહેરાત કરી. તેમણે કહ્યું કે ભારત અને અમેરિકાએ સોમવારે એક મોટા વેપાર કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા. આ કરાર હેઠળ, અમેરિકાએ ભારતીય માલ પર ટેરિફ ઘટાડીને 18 ટકા કર્યો છે, જેનાથી ભારત ચીન, ઇન્ડોનેશિયા, વિયેતનામ અને બાંગ્લાદેશ જેવા પ્રાદેશિક નિકાસ સ્પર્ધકો કરતાં આગળ વધી જશે.
કેન્દ્રીય મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે આ પગલું ભારતની અર્થવ્યવસ્થાને મજબૂત બનાવશે અને તેના નાગરિકો માટે ઘણી નવી તકો લાવશે. આ કરાર ભારતના મજબૂત ભવિષ્યને વધુ મજબૂત બનાવશે. નોંધનીય છે કે સોમવારે મોડી સાંજે, યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારત-અમેરિકા વેપાર કરારની જાહેરાત કરી હતી. આ કરાર બંને દેશો વચ્ચે લાંબા સમયથી વાટાઘાટો ચાલી રહી હતી. આ કરાર હેઠળ, અમેરિકાએ ભારતીય માલ પર ટેરિફ 50 ટકાથી ઘટાડીને 18 ટકા કર્યો છે. આમાં રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવા બદલ દંડ તરીકે લાદવામાં આવેલ 25 ટકા ટેરિફ પણ શામેલ છે. ટ્રમ્પે જાહેરાત કરી કે ભારત હવે અમેરિકા અને વેનેઝુએલા પાસેથી તેલ ખરીદવા માટે તૈયાર છે અને રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવાનું પણ બંધ કરશે.
પીયૂષ ગોયલે જણાવ્યું હતું કે પીએમ મોદીના નેતૃત્વમાં, રાષ્ટ્રીય હિતોને સર્વોપરી રાખીને, આ લાંબા સમયથી રાહ જોવાતી વેપાર કરાર ગઈકાલે થયો હતો. તેમણે કહ્યું, “હું બધાને અભિનંદન આપું છું કારણ કે આનાથી ભારતના 1.4 અબજ લોકોને ફાયદો થશે. ગરીબો, ખેડૂતો, માછીમારો, યુવાનો અને મહિલાઓ બધાને આ કરારનો લાભ મળશે.”
ઉત્પાદનને વેગ મળશે
કેન્દ્રીય મંત્રીએ કહ્યું, આ ઐતિહાસિક ભારત-અમેરિકા કરાર વિશ્વના બે સૌથી મોટા લોકશાહી દેશો વચ્ચે વેપાર અને વિકાસમાં સહયોગના નવા યુગની શરૂઆત દર્શાવે છે. તે વેપાર અને ઉત્પાદનને વેગ આપશે, રોજગારીની તકો વધારશે અને ભારતને વિકસિત દેશ બનવા તરફ ઝડપથી આગળ વધવામાં મદદ કરશે.
ડેરી અને કૃષિ ક્ષેત્રો સુરક્ષિત
પીયૂષ ગોયલે કહ્યું, “અમેરિકા સાથેનો આ વેપાર કરાર આપણા પડોશીઓ અને અમારી સાથે સ્પર્ધા કરતા તમામ દેશોની તુલનામાં શ્રેષ્ઠ છે.” પીયૂષ ગોયલે કહ્યું કે યુએસ-ભારત વેપાર કરાર ડેરી અને કૃષિ ક્ષેત્રોનું રક્ષણ કરે છે. આ કરાર રાષ્ટ્રીય હિતોને પ્રથમ સ્થાન આપે છે. યુએસ-ભારત વેપાર કરાર ફક્ત એક વેપાર કરાર નથી, પરંતુ એક મજબૂત સંકેત છે કે ભારત ઝડપથી પ્રગતિ કરશે.