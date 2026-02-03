પાકિસ્તાને પોતાનો નિર્ણય બદલવો પડશે, નહીંતર થશે કડક કાર્યવાહી

પાકિસ્તાનની ટીમ 2026 T20 વર્લ્ડ કપ માટે શ્રીલંકા પહોંચી ગઈ છે. પાકિસ્તાની ટીમ ટુર્નામેન્ટના ગ્રુપ A માં છે, જેમાં ભારત, નેધરલેન્ડ, યુએસએ અને નામિબિયા પણ શામેલ છે. તેવી જ રીતે, બધી 20 ટીમોને ચાર ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવી છે. દરેક ટીમ લીગ સ્ટેજમાં તેના ગ્રુપની દરેક ટીમ સામે એક મેચ રમશે. જોકે, પાકિસ્તાને અચાનક લીગ સ્ટેજમાં ભારત સામે રમવાનો ઇનકાર કરી દીધો છે. જોકે, પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB) એ હજુ સુધી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC) ને લેખિતમાં જાણ કરી નથી. આ દરમિયાન, એક રિપોર્ટ સામે આવ્યો છે જે પાકિસ્તાનને ચોંકાવનારો છે.
એક મીડિયા રિપોર્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે પાકિસ્તાનને ભારત સામેની મેચનો બહિષ્કાર કરવા માટે કોઈપણ દેશ તરફથી સમર્થન મળી રહ્યું નથી. તે ICC બોર્ડમાં એકલું છે. રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે પાકિસ્તાને ઘણા દેશોનો સંપર્ક કર્યો હતો, પરંતુ બધાએ તેનો ઇનકાર કર્યો હતો. પાકિસ્તાન આ મુદ્દે વિશ્વ ક્રિકેટમાં સંપૂર્ણપણે અલગ પડી ગયું છે. એક અહેવાલમાં, સૂત્રોને ટાંકીને કહેવામાં આવ્યું છે કે અન્ય દેશોના ક્રિકેટ બોર્ડે PCB ને કડક પ્રતિક્રિયા આપી છે. તેઓ બધા સંમત છે કે પાકિસ્તાન કોઈપણ માન્ય કારણ વગર ભારત સામેની મેચનો બહિષ્કાર કરી રહ્યું છે. પાકિસ્તાને બિનજરૂરી રીતે આ કટોકટી ઉભી કરી છે. આ મામલે પાકિસ્તાનનો કોઈ કાનૂની દરજ્જો નથી.
પાકિસ્તાનની સંમતિથી તટસ્થ સ્થળ પસંદ કરવામાં આવ્યું
તમારી માહિતી માટે, PCB, ICC અને BCCI એ 2027 સુધી તમામ ICC ટુર્નામેન્ટમાં ભારત અને પાકિસ્તાન માટે તટસ્થ સ્થળ પૂરું પાડવા માટે પરસ્પર સંમતિ આપી છે. પાકિસ્તાનની માંગ મુજબ, તે શ્રીલંકામાં 2026 ના T20 વર્લ્ડ કપમાં તેની મેચ રમશે. પાકિસ્તાન-ભારત મેચ પણ શ્રીલંકામાં રમવાની છે. પરિણામે, ત્યાં કોઈ સુરક્ષા ખતરો નથી. તેથી, પાકિસ્તાન પાસે આ મેચમાંથી ખસી જવાનો કોઈ આધાર નથી.
હવે ICC સજા લાદશે
અહેવાલ મુજબ, ICC આ મામલે પાકિસ્તાન પર કડક સજા લાદી શકે છે. અન્ય દેશોના સમર્થનના અભાવે, ICC બોર્ડ મીટિંગમાં પાકિસ્તાનને ભારે દંડનો સામનો કરવો પડી શકે છે. જો પાકિસ્તાન પોતાનો નિર્ણય પાછો નહીં ખેંચે, તો ICC લગભગ $38 મિલિયનનો દંડ લાદી શકે છે. પાકિસ્તાન પર પણ પ્રતિબંધ લાગી શકે છે. જો આવું થાય તો, PCB નાદાર થઈ જશે તે નક્કી છે.