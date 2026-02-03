આમિર ખાન અરિજિત સિંહને મળવા તેમના ઘરે પહોંચ્યો

અરિજિત સિંહે અચાનક પ્લેબેક સિંગિંગમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરીને બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા. આ સમાચાર તેમના ચાહકો માટે આઘાતજનક હતા. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ શેર કરીને તેમને જણાવ્યું હતું કે તેઓ હવે ફિલ્મો માટે ગાશે નહીં. અરિજિત સિંહની નિવૃત્તિની જાહેરાત બાદ, બોલિવૂડના મિસ્ટર પરફેક્શનિસ્ટ આમિર ખાન રવિવારે સાંજે તેમના જિયાગંજ ઘરે તેમની મુલાકાતે ગયા. આમિર રવિવારે કોલકાતા એરપોર્ટ પર જોવા મળ્યો હતો, જે દેખીતી રીતે પાપારાઝીઓને ટાળી રહ્યો હતો.
Aamir Khan was spotted at Arijit Singh’s house in Jiaganj (WB)
The two stars had lunch together. Did they discuss music and films, or has Aamir Khan asked him to change his mind. Aamir Khan was also seen on the rooftop of Arijit’s house, holding a kite and a spool of string. pic.twitter.com/NG0QhU8aCc
— Beautiful mind (@manik199) February 2, 2026
અહેવાલો અનુસાર, આમિર ખાન આ મુલાકાતને સંપૂર્ણપણે ખાનગી રાખવા માંગતો હતો. અહેવાલો સૂચવે છે કે આમિર ખાન એરપોર્ટથી સીધો અરિજિત સિંહના ઘરે ગયો હતો. તેમની મુલાકાત સંપૂર્ણપણે ગુપ્ત રાખવામાં આવી હતી. જોકે, રવિવારે રાત્રે આમિર ખાન પહોંચતાની સાથે જ
આમિર ખાને અરિજિત સિંહ સાથે ખાસ મુલાકાત કરી
નજીકના લોકોને તેમની હાજરીની જાણ થઈ, અને મુલાકાતના વીડિયો ટૂંક સમયમાં સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ ગયા. વીડિયો જોઈને સ્પષ્ટ થાય છે કે આમિર અને અરિજિતની મુલાકાત ખૂબ જ ખાસ હતી. મીટિંગ દરમિયાન, આમિર ખાન ગાયકના ધાબા પર પતંગ ઉડાવતો પણ જોવા મળ્યો હતો. વાયરલ થયેલો વીડિયો તેના ક્રૂ દ્વારા રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો હોય તેવું લાગે છે. જોકે, આમિર ખાન અરિજિત સિંહ સાથે કેમ મળ્યો તે અંગે કોઈ સત્તાવાર માહિતી જાહેર કરવામાં આવી નથી. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આમિર ખાન અરિજિત સિંહ સાથે વ્યક્તિગત રીતે તેમના નિર્ણય વિશે વાત કરવા માંગતો હતો.