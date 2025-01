આમિર ખાને લીધી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાત

સમગ્ર દેશમાં પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે બોલિવૂડ અભિનેતા આમિર ખાન આ ખાસ પર્વએ ગુજરાત આવ્યો હતો. નર્મદા નદીના કિનારે બનેલા એકતાનગરમાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાત લીધી હતી. મુલાકાત બાદ આ સ્થળના વખાણ કર્યા હતા અને દેશવાસીઓને આ સ્થળની મુલાકાત લેવા માટે અપીલ કરી હતી.

આમિર ખાને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાત લીધા બાદ જણાવ્યું હતું કે, મને સ્વતંત્રતા સેનાનીઓ પર બેસીને ચિંતન કરવાની તક મળી, જેમાં મારા પરદાદા મૌલાના આઝાદનો પણ સમાવેશ થાય છે, જેઓ સંઘર્ષમાં ગાંધીજીની સાથે હતા. તે મારા માટે ખૂબ જ ખાસ દિવસ હતો, અને મે ખરેખર મારી જાતને માણી છે. આ એક નોંધપાત્ર સ્થળ છે જેની કલ્પના પીએમ મોદીએ કરી હતી અને તેનું નિર્માણ કર્યું હતું. તે ખરેખર અસાધારણ બની ગયું છે. હું બધા નાગરિકોને અહીં મુલાકાત લેવા માટે પ્રોત્સાહિત કરું છું.

Bollywood star Amir Khan celebrates #RepublicDay in statue of unity complex.

He also visited exhibition, which shows India’s unification process after freedom.#AmirKhan | #StatueOfUnity | @souindia | #RepublicDayIndia pic.twitter.com/z1jyLboU9c

— Janak Dave (@dave_janak) January 26, 2025