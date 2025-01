Republic Day : રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ કર્તવ્ય પથ પર ત્રિરંગો ફરકાવ્યો

દેશમાં પ્રજાસત્તાક દિવસ ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ કર્તવ્ય પથ પર ત્રિરંગો ફરકાવ્યો. ફરજના માર્ગ પર 31 ઝાંખીઓ પ્રદર્શિત કરવામાં આવી હતી. આ ટેબ્લો દેશની સાંસ્કૃતિક વિવિધતાને પ્રતિબિંબિત કરતા હતા. આ સમયગાળા દરમિયાન, 5000 કલાકારોએ ફરજના માર્ગ પર પ્રદર્શન કર્યું.

76મા પ્રજાસત્તાક દિવસ નિમિત્તે, રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ કર્તવ્ય પથ પર ત્રિરંગો ફરકાવ્યો. રાષ્ટ્રધ્વજને 21 તોપોની સલામી આપવામાં આવી હતી. ફરજના માર્ગ પર 15 રાજ્યો અને 16 મંત્રાલયોના કુલ 31 ટેબ્લો પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યા હતા. આ ટેબ્લો દેશની સાંસ્કૃતિક વિવિધતાને પ્રતિબિંબિત કરતા હતા. આ સમયગાળા દરમિયાન, 5000 કલાકારોએ ફરજના માર્ગ પર પ્રદર્શન કર્યું. દુનિયાએ કર્તવ્યના માર્ગે ભારતની બહાદુરી અને હિંમત જોઈ. રાફેલથી સુખોઈ સુધી ગર્જના સંભળાઈ. પ્રલય મિસાઇલનું પાવર ડિસ્પ્લે પણ દર્શાવવામાં આવ્યું હતું. ઇન્ડોનેશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પ્રબોવો સુબિયાન્ટો પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણીમાં મુખ્ય મહેમાન હતા.

President Droupadi Murmu and the Chief Guest of 76th Republic Day, President Prabowo Subianto of Indonesia, witnessed the Republic Day parade which showcased Bharat’s socio-economic, technological and military prowess as well as the richness and diversity of its culture.… pic.twitter.com/FKy5T9iZum

— President of India (@rashtrapatibhvn) January 26, 2025