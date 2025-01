નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં 1 લાખથી વધુ લોકોએ કોલ્ડપ્લે કોન્સર્ટ માણ્યો

અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં વિશ્વવિખ્યાત કોલ્ડપ્લેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. લાઇટ, સાઉન્ડ અને મ્યુઝિક સાથે વિશ્વવિખ્યાત કોલ્ડપ્લેના અદ્ભૂત પરફોર્મન્સનો લાઈવ શો માણવાનો અવિસ્મરણીય લહાવો લોકોને મળ્યો હતો. લોકો છેલ્લા ઘણા સમયથી આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા હતા તે વિશ્વ વિખ્યાત રોક બેન્ડ કોલ્ડપ્લેનો અમદાવાદમાં પ્રથમ કોન્સર્ટ યોજાયો હતો. જેમાં લોકોની અપેક્ષા અનુસાર જ અત્યંત ભવ્ય, સંગીતપ્રેમીઓને એક નવા જ વિશ્વની સફરે લઇ જનારો બન્યો હતો. દેશ-વિદેશથી આવેલા 1 લાખથી વધુ પ્રેક્ષકોએ કોન્સર્ટને માણ્યો હતો.

Cold Play Concert in Narendra Modi Stadium in Ahmedabad pic.twitter.com/uYhOt4zJwF

મહત્ત્વનું છે કે, આજે કોલ્ડપ્લેનો બીજો કોન્સર્ટ પણ 1 લાખથી વધુ પ્રેક્ષકોની હાજરીમાં ભવ્યાતિભવ્ય બની રહેશે. સ્ટેડિયમની બધી જ લાઈટ બંધ કર્યા બાદ પ્રેક્ષકોને આપવામાં આવેલા ઈન્ફ્રારેડ કનેક્ટેડ રિસ્ટ બેન્ડથી સ્ટેડિયમમાં વિવિધ રંગની ચાદર જાણે ફેલાઈ ગઈ હતી.

Wow! The energy at #ColdplayAhmedabad is simply electrifying! 🔥💥

Watching the crowd cheer, shout, & sing their hearts out is nothing short of magical😍

Really wish there was such a loud cheer through out, on Nov-19th 😭😭#Coldplay #Ahmedabad

pic.twitter.com/3BFUgrIBd6

