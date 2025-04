દેશભક્તિની ફિલ્મો માટે જાણીતા અભિનેતા મનોજ કુમારનું 87 વર્ષની વયે નિધન

મુંબઈ: ભારતીય અભિનેતા અને ફિલ્મ નિર્દેશક મનોજ કુમારે 87 વર્ષની ઉંમરે અંતિમ શ્વાસ લીધા છે. તેઓ ખાસ કરીને તેમની દેશભક્તિ આધારિત ફિલ્મો માટે જાણીતા હતા. બોલીવુડ અને સમગ્ર દેશ તેમને ભારત કુમારના નામે પણ ઓળખતો હતો. તેમણે કોકિલાબેન ધીરુભાઈ અંબાણી હોસ્પિટલમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા.

#WATCH | Indian actor and film director Manoj Kumar, particularly known for his patriotic films, passes away at the age of 87 in Mumbai

Glimpses from the life of Manoj Kumar including the 63rd National Films Awards, where he received the 47th Dadasaheb Phalke Award from… pic.twitter.com/CA0DPVoWIl

— ANI (@ANI) April 4, 2025