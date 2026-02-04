યુદ્ધના ભણકારા, અમેરિકાએ USS લિંકન તરફ જતા ઈરાની ડ્રોનને તોડી પાડ્યું

મંગળવારે, અમેરિકાએ અરબી સમુદ્રમાં એક ઈરાની ડ્રોનને તોડી પાડ્યું. ડ્રોન યુએસ યુદ્ધ જહાજ USS અબ્રાહમ લિંકનની નજીક આવી રહ્યું હતું. ખતરાને સમજીને એક યુએસ F-35 ફાઇટર જેટે તેને હવામાં ગોળી મારી દીધી. આ ઘટના અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધી રહેલા તણાવ વચ્ચે બની છે. અમેરિકાએ મધ્ય પૂર્વમાં તેની લશ્કરી હાજરી વધારી દીધી છે.
યુએસ નેવીએ એરક્રાફ્ટ કેરિયર સ્ટ્રાઈક ગ્રુપ USS અબ્રાહમ લિંકન અને અનેક ગાઈડેડ મિસાઈલ ડિસ્ટ્રોયર્સને આ ક્ષેત્રમાં તૈનાત કર્યા છે. જોકે, યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે હજુ સુધી ઈરાન પર હુમલો કરવાનો અંતિમ નિર્ણય લીધો નથી. દરમિયાન, ઈરાને પણ કડક વલણ અપનાવ્યું છે. ઈરાને ચેતવણી આપી છે કે જો હુમલો કરવામાં આવશે તો તે મધ્ય પૂર્વ અને ઈઝરાયેલમાં યુએસ લશ્કરી થાણાઓને નિશાન બનાવી શકે છે.
30 જાન્યુઆરીએ, ઈરાને જાહેરાત કરી હતી કે તે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં બે દિવસીય નૌકાદળ કવાયત કરશે. બીજા દિવસે, યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડ (CENTCOM) એ ઈરાનના IRGC ને એવી પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેવાથી દૂર રહેવા વિનંતી કરી જે સમુદ્રમાં તણાવ વધારી શકે. અમેરિકાએ જણાવ્યું હતું કે ઈરાને આ કવાયતો સુરક્ષિત રીતે અને આંતરરાષ્ટ્રીય શિપિંગને જોખમમાં મૂક્યા વિના કરવી જોઈએ. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ એક મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ માર્ગ છે, જેમાં દરરોજ આશરે 100 વેપારી જહાજો પસાર થાય છે. આ માર્ગ વિશ્વના લગભગ 20% તેલ પુરવઠા માટે મહત્વપૂર્ણ છે.
અમેરિકાએ સ્વીકાર્યું હતું કે ઈરાનને આંતરરાષ્ટ્રીય પાણી અને હવાઈ ક્ષેત્રમાં સંચાલન કરવાનો અધિકાર છે, પરંતુ યુએસ લશ્કરી અથવા વેપારી જહાજોની નજીક કોઈપણ ખતરનાક કાર્યવાહી સંઘર્ષ તરફ દોરી શકે છે અને તણાવ વધારી શકે છે. અમેરિકાએ ચેતવણી આપી હતી કે તે તેના સૈનિકો, જહાજો અને વિમાનોનું રક્ષણ કરશે. તેણે જણાવ્યું હતું કે ઈરાન કોઈપણ સશસ્ત્ર ફ્લાઇટ્સ, હાઇ-સ્પીડ બોટ અથવા યુએસ જહાજો નજીક હથિયારો ચલાવવાને સહન કરશે નહીં.
યુએસ સેન્ટકોમમાં 21 દેશો
સેન્ટકોમ, અથવા યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડ, મધ્ય પૂર્વ, દક્ષિણ એશિયા અને મધ્ય એશિયાના વિવિધ ભાગોમાં સક્રિય છે. તેમાં ઇજિપ્ત, ઈરાન, ઇઝરાયલ અને પાકિસ્તાન જેવા દેશોનો સમાવેશ થાય છે. આ ક્ષેત્રમાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ, સુએઝ કેનાલ અને બાબ અલ-મંડેબ જેવા મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ માર્ગો પણ શામેલ છે.
26 જાન્યુઆરીના રોજ યુએસ એરક્રાફ્ટ કેરિયર યુએસએસ અબ્રાહમ લિંકન પણ સેન્ટકોમ વિસ્તારમાં પહોંચ્યું હતું. સુરક્ષા કારણોસર યુએસ કવાયતની સંપૂર્ણ વિગતો શેર કરવામાં આવી નથી. બંને દેશો પોતાની લશ્કરી શક્તિ દર્શાવવા અને એકબીજાને ચેતવણી આપવા માટે પર્સિયન ગલ્ફમાં સક્રિય રીતે જોડાઈ રહ્યા છે. યુએસ અને ઈરાની લશ્કરી પ્રવૃત્તિઓએ આ ક્ષેત્રમાં તણાવ વધાર્યો છે.