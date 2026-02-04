મુંબઈ એરપોર્ટ પર બે પ્લેન વચ્ચે ટક્કર થતા થતા રહી ગઈ, મુસાફરોના જીવ અધ્ધર

મુંબઈના છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર એર ઈન્ડિયા અને ઈન્ડિગો એરલાઈન્સના બે વિમાનોની પાંખો અથડાતા હોબાળો મચી ગયો. આ ઘટના જમીન પર ગતિશીલતા દરમિયાન બની. અહેવાલો અનુસાર, એર ઈન્ડિયાનું વિમાન ટેકઓફ માટે પુશબેક પ્રક્રિયામાં હતું, જ્યારે ઈન્ડિગોનું વિમાન લેન્ડિંગ પછી ટેક્સી કરી રહ્યું હતું. આ ટક્કરને કારણે ટક્કર થઈ, જેના કારણે બંને વિમાનોના ધાતુના ભાગો પર ખાડા પડી ગયા. અકસ્માત સમયે બંને વિમાનો મુસાફરોને લઈ જઈ રહ્યા હતા. જોકે, રાહતની વાત એ છે કે આ ઘટનામાં કોઈ મુસાફરો કે ક્રૂ મેમ્બર ઘાયલ થયા નથી. આ ઘટના બાદ, સંબંધિત અધિકારીઓએ તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી, બંને વિમાનોને રોકી દીધા અને મુસાફરોની સલામતી સુનિશ્ચિત કરી.

એર ઈન્ડિયાની ફ્લાઇટ AI 2732 અને ઈન્ડિગોની ફ્લાઇટ 6E 791 વચ્ચે રનવે પર ટક્કર થઈ. એર ઈન્ડિયાનું વિમાન તમિલનાડુના કોઈમ્બતુર માટે ઉડાન ભરવાનું હતું. દરમિયાન, હૈદરાબાદથી આવ્યા પછી ઇન્ડિગો ફ્લાઇટ ટેક્સી કરી રહી હતી. ટક્કર બાદ, બંને વિમાન નિરીક્ષણ માટે ખાડીમાં પાછા ફર્યા. એર ઇન્ડિયાએ એક નિવેદન જારી કરીને જણાવ્યું હતું કે ફ્લાઇટ AI2732, જે 3 ફેબ્રુઆરીએ મુંબઈથી કોઈમ્બતુર જવા માટે રવાના થવાની હતી, તે વિલંબિત થઈ હતી કારણ કે તે ટેકઓફ પહેલાં ટેક્સીવે પર રાહ જોતી વખતે અન્ય એરલાઇનના વિમાન સાથે સંપર્કમાં આવી હતી. બંને વિમાનોની પાંખો અથડાઈ હતી, જેના કારણે વિમાનની પાંખોને નુકસાન થયું હતું.

એર ઇન્ડિયાએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે બધા મુસાફરોને સુરક્ષિત રીતે નીચે ઉતારી લેવામાં આવ્યા હતા, અને ગ્રાઉન્ડ ટીમો શક્ય તેટલી ઝડપથી તેમના ગંતવ્ય સ્થાન પર સુરક્ષિત આગમન સુનિશ્ચિત કરવા માટે અન્ય વ્યવસ્થા કરી રહી છે. એરપોર્ટ વહીવટીતંત્ર અને એરલાઇનની ટેકનિકલ ટીમે તપાસ શરૂ કરી છે. હાલમાં તે નક્કી કરવામાં આવી રહ્યું છે કે આ ટક્કર ATC સૂચનાઓમાં ખામી, ગ્રાઉન્ડ હેન્ડલિંગ ભૂલ અથવા ટેકનિકલ સમસ્યાને કારણે હતી. અન્ય ફ્લાઇટ્સમાં મુસાફરોને ફરીથી બેસાડવાની પ્રક્રિયા પણ શરૂ કરવામાં આવી છે.

