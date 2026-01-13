ટ્રમ્પે ઈરાન સામે લશ્કરી કાર્યવાહી અટકાવી, જાણો કેમ ?

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે હજારો લોકો પર ઈરાની સરકારના ક્રૂર કાર્યવાહી સામે તાત્કાલિક લશ્કરી કાર્યવાહી અસ્થાયી રૂપે અટકાવી દીધી છે. તેઓ ઈરાનની પાછલા દરવાજાની વાટાઘાટોના સંદેશાઓને સમજવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છે. એસોસિએટેડ પ્રેસ અનુસાર, વ્હાઇટ હાઉસને તેહરાન તરફથી ખાનગી સંદેશાઓ મળી રહ્યા છે જે જાહેર નિવેદનોથી અલગ છે, અને તેઓ પરિસ્થિતિનો ઉકેલ શોધવા માટે તેમની “તપાસ” કરી રહ્યા છે.
રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે એમ પણ કહ્યું છે કે જો જરૂરી હોય તો તેઓ લશ્કરી વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરવામાં અચકાશે નહીં. દરમિયાન, ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે ઈરાન સાથે વેપાર કરતા દેશો પર 25% ટેરિફની જાહેરાત કરી છે. ઈરાનમાં વિરોધ પ્રદર્શનો પર સરકારના કડક પગલાંને કારણે અત્યાર સુધીમાં 600 થી વધુ લોકો માર્યા ગયા છે અને હજારો લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. દરમિયાન, ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર ઈરાન સામે લશ્કરી કાર્યવાહીનો આદેશ આપવા કે નહીં તે અંગે વિચાર કરી રહ્યું છે.
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પહેલાથી જ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે જો ઈરાની સરકાર વિરોધીઓ સામે ઘાતક બળનો ઉપયોગ કરે છે, તો તે અમેરિકા માટે લાલ રેખા હશે. ટ્રમ્પ કહે છે કે ઈરાન આ રેખા પાર કરવા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. પરિણામે, વ્હાઇટ હાઉસ અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા ટીમમાં “ખૂબ જ કઠિન વિકલ્પો પર વિચારણા કરવામાં આવી રહી છે.