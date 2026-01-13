હવે 10 મિનિટમાં ડિલિવરી પર બ્રેકઃ ગિગ વર્કર્સની સુરક્ષા માટે લેવાયો નિર્ણય

નવી દિલ્હી: ડિલિવરી બોય એટલે કે ગિગ વર્કર્સની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને એક મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. હવે 10 મિનિટમાં સામાન પહોંચાડવાની સમયમર્યાદા પર રોક લગાવવામાં આવી છે. શ્રમ મંત્રી મનસુખ માંડવિયાના હસ્તક્ષેપ બાદ મુખ્ય ઈ-કોમર્સ કંપનીઓએ સમયસીમા સંબંધિત ડેડલાઈન દૂર કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.
શું છે આખો મામલો?
કેન્દ્રીય શ્રમ મંત્રી મનસુખ માંડવિયાના સતત હસ્તક્ષેપ બાદ મોટા ડિલિવરી એગ્રિગેટર્સે 10 મિનિટની ફરજિયાત ડિલિવરી ડેડલાઈન હટાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે. ડિલિવરી ટાઈમલાઈનને લઈને ઊભી થયેલી ચિંતાઓ દૂર કરવા Blinkit, Zepto, Zomato અને Swiggy જેવાં મુખ્ય પ્લેટફોર્મ્સ સાથે બેઠક યોજાઈ હતી, એમ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું.
બ્લિન્કિટે 10 મિનિટ ડિલિવરીનું વચન હટાવ્યું
બ્લિન્કિટે પોતાની બ્રાન્ડિંગમાંથી 10 મિનિટમાં ડિલિવરીનું વચન દૂર કરી દીધું છે. એવી આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે અન્ય એગ્રિગેટર્સ પણ ટૂંક સમયમાં આવું જ પગલું લેશે. કંપનીઓના આ નિર્ણયથી ગિગ વર્કર્સની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત થશે, કારણ કે ઝડપી ડિલિવરી આપવા માટે ગિગ વર્કર્સ પોતાનું જીવન જોખમમાં મૂકી રહ્યા હતા, જેનાથી રસ્તા પર અન્ય વાહનચાલકો માટે પણ જોખમ ઊભું થતું હતું.
છેલ્લા કેટલાક સમયથી દેશભરમાં ગિગ વર્કર્સની સુરક્ષાને લઈને વ્યાપક ચર્ચા ચાલી રહી હતી. આ મુદ્દો સંસદમાં પણ ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો. સંસદ સત્ર દરમિયાન આમ આદમી પાર્ટીના રાજ્યસભા સાંસદ રાઘવ ચઢ્ઢાએ પણ ગિગ વર્કર્સની સુરક્ષાનો મુદ્દો ઉઠાવીને તેમને સન્માન, સુરક્ષા અને યોગ્ય વેતન આપવાની માગ કરી હતી.
ગૌરવની વાત એ છે કે પ્રથમ વખત ‘ગિગ વર્કર્સ’ અને ‘પ્લેટફોર્મ વર્કર્સ’ની વ્યાખ્યા અને તેમની સાથે જોડાયેલી જોગવાઈઓ, સોશિયલ સિક્યોરિટી કોડ, 2020માં આપવામાં આવ્યા છે, જે 21 નવેમ્બર, 2025થી અમલમાં આવ્યા છે.