કર્ણાટકમાં મુખ્ય મંત્રી બનવા DK શિવકુમાર કરશે બળવો?

બેંગલુરુઃ કર્ણાટકમાં ડી.કે. શિવકુમાર અને મુખ્યમંત્રી સિદ્ધારમૈયા વચ્ચે ઘણાં વર્ષોથી રાજકીય તણાવ ચાલે છે. મુખ્ય મંત્રીની ખુરશી અંગે આખા રાજકીય માહોલમાં ગરમાટો આવ્યો છે. એ દરમ્યાન ભાજપે  દાવો કર્યો છે કે કર્ણાટકમાં કોંગ્રેસ સરકાર પડી શકે છે. ભાજપના નેતા સુનીલ કુમારે તો અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવની વાત પણ કરી છે.

કર્ણાટક વિધાનસભાનું ગણિત

કર્ણાટક વિધાનસભામાં કુલ 224 બેઠકો છે, એટલે કોઈ પણ પક્ષને સરકાર બનાવવા માટે 113 બેઠકોની જરૂર પડે છે. 2023ના ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસે જોરદાર પ્રદર્શિત કરી 135 બેઠકો જીતી હતી. ભાજપના તમામ પ્રયાસ છતાં માત્ર 66 બેઠકો મેળવી શકી હતી. જ્યારે JDSના ખાતામાં 19 બેઠકો ગઈ હતી.

હવે જો BJP અને JDS ની બેઠકો જોડીએ તો કુલ 85 બેઠકો થાય છે. એનો અર્થ એ છે કે આ ગઠબંધન બહુમતીથી 28 બેઠકો દૂર છે. જો કોઈ રીતે 28 બેઠકો મળી જાય, તો BJP–JDS ગઠબંધન 113ની બહુમતી સુધી પહોંચી શકે છે.

શું ડી.કે. શિવકુમાર બળવો કરી શકે?

રાજ્યમાં આખું સમીકરણ ત્યારે જ બદલાઈ શકે છે જ્યારે ડી.કે. શિવકુમાર કોંગ્રેસથી નારાજ થઈ બળવો કરે. જો તેઓ આશરે 30 ધારાસભ્યોને પોતાના સાથે કરી લે, તો કર્ણાટકમાં સત્તા પરિવર્તનનો માર્ગ તૈયાર થઈ શકે છે. એવી શક્યતા પણ દર્શાવવામાં આવી રહી છે કે શિવકુમાર મહારાષ્ટ્રના એકનાથ શિંદેની જેમ, બળવા બાદ મુખ્ય મંત્રીના પદ સુધી પહોંચી શકે છે.

શિવકુમારના સમર્થનમાં કેટલા ધારાસભ્યો?

ડી.કે. શિવકુમાર કેટલા ધારાસભ્યો પર પ્રભાવ ધરાવે છે તે અંગે કોઈ સત્તાવાર અથવા સ્પષ્ટ આંકડા ઉપલબ્ધ નથી. જોકે શિવકુમારે પોતે દાવો કર્યો છે કે તેમના પાસે આશરે 138 ધારાસભ્યોનું સમર્થન છે. આ દાવો કેટલો સાચો છે, તે આવતા દિવસોની રાજકીય પરિસ્થિતિ નક્કી કરશે.

