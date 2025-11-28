ભારતીય અર્થતંત્રના GDPમાં નોંધપાત્ર ઉછાળોઃ : Qમાં 8.2 ટકાએ

નવી દિલ્હીઃ નેશનલ સ્ટેસ્ટિક્સ ઓફિસે (NSOએ) નાણાકીય વર્ષ 2025-26ની બીજી ત્રિમાસિક (Q2) માટે ભારતમાં GDP વૃદ્ધિ દર જાહેર કર્યો હતો. સપ્ટેમ્બરમાં પૂરા થયેલા બીજા ત્રિમાસિકમાં ભારતનો આર્થિક વિકાસ દર (GDP) 8.2 ટકાના દરે વધ્યો છે. નોંધનીય વાત એ છે કે એ છેલ્લા છ ત્રિમાસિકમાં એ સૌથી વધુ છે.
આ સાથે ગયા નાણાકીય વર્ષના સમાન ત્રિમાસિક સમયગાળામાં GDPનો વૃદ્ધિ દર 5.6 ટકા રહ્યો હતો. ચાલુ નાણાકીય વર્ષના એપ્રિલ–જૂન (Q1) ત્રિમાસિકમાં વૃદ્ધિ 7.8 ટકા રહ્યો હતો. GST દરોમાં ઘટાડા બાદ વપરાશ વધવાની આશામાં કારખાનાંઓએ ઉત્પાદન વધારી દીધું, જેને કારણે વૃદ્ધિદરમાં તેજ ઉછાળો જોવા મળ્યો. સત્તાવાર આંકડા મુજબ બીજા ત્રિમાસિક દરમિયાન મેન્યુફેક્ચરિંગ ક્ષેત્ર 9.1 ટકા વધ્યું. ગયા નાણાકીય વર્ષની સમાન સમયગાળામાં આ વૃદ્ધિ માત્ર 2.2 ટકા હતી. મેન્યુફેક્ચરિંગ ક્ષેત્રનો દેશની GDPમાં લગભગ 14 ટકા હિસ્સો છે.
ભારતીય અર્થતંત્રના 28 નવેમ્બરે જાહેર થયેલા ડેટા મુજબ સતત ત્રીજા ત્રિમાસિકમાં પણ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. જુલાઈ–સપ્ટેમ્બર ત્રિમાસિકમાં દેશનો વૃદ્ધિ દર છ ત્રિમાસિકમાં સૌથી વધુ 8.2 ટકા રહ્યો છે. જ્યારે ગયા ત્રિમાસિકમાં GDP વૃદ્ધિ દર 7.8 ટકા હતો. આ ઉપરાંત આજના આંકડા RBI ના 7 ટકા ના અંદાજ કરતાં પણ સારા રહ્યા છે. વૃદ્ધિમાં સતત જોવા મળતી મુવમેન્ટથી આ શક્યતા મજબૂત થાય છે કે FY26માં ભારતનો GDP વૃદ્ધિ દર લગભગ 7 ટકા રહી શકે, જો અર્થતંત્રની આંતરિક મજબૂતી બીજા અર્ધવાર્ષિકમાં પણ યથાવત્ રહે.એક સર્વેમાં અર્થશાસ્ત્રીઓને આશા છે કે આખા વર્ષની સરેરાશ વૃદ્ધિ 6.9 ટકા રહેશે. જ્યારે RBI એ 6.8 ટકા વૃદ્ધિનો અંદાજ લગાવ્યો છે. અનેક નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે ત્રીજા ત્રિમાસિક પણ વૃદ્ધિના દ્રષ્ટિકોણે સારો રહેશે. ત્રીજા ત્રિમાસિકને 22 સપ્ટેમ્બરથી લાગુ થયેલા GST રેટમાં ઘટાડા બાદ વધેલા કન્ઝમ્પશનથી સહારો મળશે.
IMFએ રિપોર્ટમાં નાણાકીય પરિસ્થિતિને કાબૂમાં રાખીને ઊંચી વૃદ્ધિ જાળવવા સરકારના પ્રયત્નોની પ્રશંસા કરી છે અને કહ્યું છે કે વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતા હોવા છતાં ઘરેલું માગ ભારતના વિકાસનો મુખ્ય આધાર બની રહી છે.