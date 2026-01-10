અબ્દુલ અહમદ શેખ કોણ છે? જેણે રામ મંદિરમાં નમાજ અદા કરવાનો કર્યો પ્રયાસ

અયોધ્યાઃ અયોધ્યામાં એક મુસ્લિમ યુવકે રામ મંદિર પરિસરમાં નમાજ અદા કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ સુરક્ષા કર્મચારીઓએ તેને પકડી લીધો. આરોપીએ કથિત રીતે એક ખાસ સંપ્રદાય સાથે જોડાયેલા નારા પણ લગાવ્યા હતા. સ્થળ પર હાજર સુરક્ષા દળોએ તરત જ યુવકને હિરાસતમાં લઈ લીધો હતો. સુરક્ષા એજન્સીઓ હાલ તેની પૂછપરછ કરી રહી છે.
મંદિર પરિસરની દક્ષિણ પ્રાચીર પાસે નમાજ અદા કરવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે તેને પકડવામાં આવ્યો હતો. આ ઘટના આજે સવારે બની હતી. જિલ્લા પ્રશાસને આ મામલે કોઈ ટિપ્પણી કરવાની ના પાડી છે, જ્યારે રામ મંદિર ટ્રસ્ટ તરફથી હજી સુધી આ ઘટનાને લઈને કોઈ પ્રતિક્રિયા આપવામાં આવી નથી. આરોપી કથિત રીતે કાશ્મીરનો રહેવાસી છે. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર આરોપી યુવક કાશ્મીરનો નિવાસી છે અને તેની ઓળખ અહમદ શેખ તરીકે થઈ છે. જણાવવામાં આવે છે કે તે જમ્મુ-કાશ્મીરના શોપિયાં જિલ્લામાં રહે છે.
આરોપ છે કે તે દક્ષિણ પ્રાચીર વિસ્તારમાં સીતા રસોઈ નજીક નમાજ પઢી રહ્યો હતો. સુરક્ષા એજન્સીઓએ તેને હિરાસતમાં લઈ લીધો છે અને તેની ઊંડાણપૂર્વક પૂછપરછ કરી રહી છે. પોલીસ આ મામલાની દરેક પાસેથી તપાસ કરી રહી છે. આ મામલાની સંવેદનશીલતાને ધ્યાનમાં રાખીને આરોપી અયોધ્યા શા માટે આવ્યો હતો અને તેના ઇરાદા શું હતા, તે તમામ બાબતોની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. હાલ સુધી કોઈ સ્પષ્ટ હેતુ સામે આવ્યો નથી.
આ દરમિયાન, અયોધ્યા જિલ્લા પ્રશાસને રામ મંદિરના 15 કિલોમીટર વિસ્તારની અંદર માંસાહારી ભોજનની ડિલિવરી પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે પંચકોશી પરિક્રમા વિસ્તારમાં આવતાં અયોધ્યા શહેર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં ફૂડ ડિલિવરી કંપનીઓ દ્વારા માંસાહારી ભોજન પહોંચાડવામાં આવી રહ્યું હોવાની ફરિયાદો મળી હતી. અયોધ્યાના હોટેલ અને હોમસ્ટેને પણ તેમના મહેમાનોને કથિત રીતે માંસાહારી ભોજન અને દારૂ પીરસવાના આરોપસર ચેતવણી આપવામાં આવી છે.