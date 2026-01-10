વિશ્વ હિંદી દિવસ પર ભારત-જાપાન મિત્રતાનો મજબૂત અવાજ

નવી દિલ્હી: વિશ્વ હિંદી દિવસના અવસર પર પદ્મશ્રીથી સન્માનિત પ્રોફેસર તોમિયો મિઝોકામીએ એક વખત ફરી સંદેશ આપ્યો કે હિંદી હવે માત્ર ભારતની ભાષા નથી રહી, પરંતુ વિશ્વની ભાષા બની રહી છે. ભારત-જાપાન સાંસ્કૃતિક સંબંધોને મજબૂતી આપનારા પ્રો. મિઝોકામીને આજે વૈશ્વિક હિંદીના સૌથી મજબૂત સમર્થકોમાં ગણવામાં આવે છે.
૮૪ વર્ષીય જાપાની વિદ્વાન, ભાષાવિદ્ અને ઓસાકા યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર એમેરિટસ પ્રો. મિઝોકામીએ પોતાનું આખું જીવન હિંદી તેમજ છ અન્ય ભારતીય ભાષાઓના અભ્યાસ, શિક્ષણ અને પ્રચારમાં સમર્પિત કર્યું છે. તેમના આ યોગદાન માટે ભારત સરકારે વર્ષ ૨૦૧૮માં તેમને પદ્મશ્રી સન્માનથી સન્માનિત કર્યા હતા.ભારતીય સાંસ્કૃતિક સંબંધ પરિષદ (આઈ.સી.સી.આર.) દ્વારા આયોજિત વિશ્વ હિંદી દિવસ કાર્યક્રમમાં બોલતાં આઈ.સી.સી.આર.ના મહાનિર્દેશક કે. નંદિની સિંગલાએ કહ્યું, “પ્રોફેસર તોમિયો મિઝોકામી ભારત અને જાપાન વચ્ચેની સાંસ્કૃતિક મિત્રતાનું જીવંત પ્રતીક છે. હિંદી અને ભારતીય ભાષાઓ માટે તેમનું સમર્પણ એ સાબિત કરે છે કે ભાષા દેશો વચ્ચેના સંબંધોનો સૌથી મજબૂત આધાર હોય છે.”પ્રો. મિઝોકામીનું યોગદાન જાપાનમાં હિંદી, પંજાબી તેમજ અન્ય ભારતીય ભાષાઓને શૈક્ષણિક ઓળખ આપવામાં ઐતિહાસિક રહ્યું છે. તેમના પ્રયાસોથી જાપાનની યુનિવર્સિટીઓમાં ભારતીય ભાષાઓનું અધ્યયન શરૂ થયું અને ભારતની સંસ્કૃતિ, સાહિત્ય તેમજ દર્શનને નવી ઓળખ મળી.”
કાર્યક્રમને સંબોધિત કરતાં આઈ.સી.સી.આર.ના ઉપ મહાનિર્દેશક ડો. રાજેશ રંજને કહ્યું, “આજે હિંદી વૈશ્વિક સંવાદની ભાષા બની ચૂકી છે. થાઈલેન્ડ, યુક્રેન, શ્રીલંકા, અફઘાનિસ્તાન, તાન્ઝાનિયા, ઉઝ્બેકિસ્તાન અને સીરિયા જેવા દેશોના વિદ્યાર્થીઓની હાજરી એ દર્શાવે છે કે હિંદી હવે એક આંતરરાષ્ટ્રીય સાંસ્કૃતિક આંદોલન બની ગઈ છે.”વિશ્વ હિંદી દિવસના મંચ પર પોતાના વિચાર વ્યક્ત કરતાં પ્રો. મિઝોકામીએ કહ્યું, “ભારતને સમજવા માટે હિંદીને સમજવી જરૂરી છે. હિંદી માત્ર એક ભાષા નથી, પરંતુ ભારતની સંસ્કૃતિ, સમાજ અને વિચારધારાને જાણવાની ચાવી છે.” તેમણે આગળ કહ્યું, “હિંદીમાં એવી શક્તિ છે કે એક દિવસ તે સંયુક્ત રાષ્ટ્રની આધિકારિક ભાષા બને. જેમ હિંદી કરોડો લોકોની અવાજ છે, તેમ આવનારા સમયમાં હિંદી સાહિત્યને નોબેલ પુરસ્કાર જેવી વૈશ્વિક માન્યતા પણ મળશે.”
આ અવસરે અનેક દેશોના હિંદી વિદ્યાર્થીઓ અને શોધાર્થીઓએ પોતાના અનુભવો વહેંચ્યા. થાઈલેન્ડની વેનાસાવીએ જણાવ્યું કે તેમના દેશની યુનિવર્સિટીઓમાં હિંદી ભણાવવામાં આવે છે અને હિંદીએ તેમને ભારતની સંસ્કૃતિ સાથે જોડ્યા છે. યુક્રેનની વેલેરિયાએ હિંદીને સંસ્કૃતિઓ વચ્ચેનો પુલ ગણાવ્યો. શ્રીલંકાની સિલ્વાએ હિંદી ગીત રજૂ કરીને દર્શાવ્યું કે સંગીત અને ભાષા મળીને દિલોને જોડે છે. અફઘાનિસ્તાનના હામિદ, તાન્ઝાનિયાના ઇમરાન, ઉઝ્બેકિસ્તાનની ઝિલોલા અને સીરિયાના અલબરાએ પણ હિંદીને વૈશ્વિક ભાષા તરીકે સરાહ્યું. સીરિયાના અલબરાએ કહ્યું, “મોદી હૈ તો મુમકિન હૈ.”પ્રો. તોમિયો મિઝોકામી હાલ આઈ.સી.સી.આર.ના વિશેષ આમંત્રણ પર ભારત પ્રવાસ પર છે અને તેઓ ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૬ સુધી ભારતમાં રહેશે. આ દરમિયાન તેઓ વિદ્યાર્થીઓ, શોધાર્થીઓ અને ભાષા પ્રેમીઓ સાથે સંવાદ કરશે. વિશ્વ હિંદી દિવસ પર તેમની હાજરીએ એ સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો કે હિંદી માત્ર એક ભાષા નથી, પરંતુ દેશો અને સંસ્કૃતિઓને જોડનારો પુલ છે—અને પ્રોફેસર તોમિયો મિઝોકામી તે પુલના સૌથી મજબૂત સ્તંભોમાંના એક છે.