હવામાન અપડેટ: રાજસ્થાન-ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી

પંજાબ, હિમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ અને જમ્મુ-કાશ્મીરમાં છેલ્લા ઘણા દિવસોથી સતત વરસાદે તબાહી મચાવી છે. ઘણી જગ્યાએ ભૂસ્ખલનના અહેવાલો છે, જ્યારે ઘણી જગ્યાએ નદીઓ અને નાળા ભયજનક સપાટીથી ઉપર વહી રહ્યા છે. દિલ્હીમાં યમુનાનું પાણીનું સ્તર પણ છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ભયજનક સપાટીથી ઉપર હતું.
આવી સ્થિતિમાં, ભારે વરસાદને કારણે, ઉત્તર અને મધ્ય ભારતના ઘણા વિસ્તારોમાં જનજીવન સંપૂર્ણપણે ખોરવાઈ ગયું છે. આવી સ્થિતિમાં, હવામાન વિભાગે હવે રાજસ્થાન અને ગુજરાતમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. આ બંને રાજ્યોના મોટાભાગના જિલ્લાઓમાં 8 સપ્ટેમ્બરે ભારે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે.
હવામાન વિભાગે ચેતવણી જારી કરી છે કે દક્ષિણ-પૂર્વ પાકિસ્તાનને અડીને આવેલા રાજસ્થાન અને કચ્છ પર બનેલા ઊંડા દબાણને કારણે, આ વિસ્તારમાં અને ઉત્તર ગુજરાતમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની શક્યતા છે. આ ઉપરાંત, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં ઘણી જગ્યાએ ભારે વરસાદ પણ જોવા મળી શકે છે. હવામાન વિભાગે આ વિસ્તારો માટે રેડ એલર્ટ જારી કર્યું છે. 8 સપ્ટેમ્બરે અહીં વરસાદનું ભયંકર સ્વરૂપ જોવા મળી શકે છે. તે જ સમયે, દેશની રાજધાની દિલ્હીમાં આગામી 4-5 દિવસ સુધી હવામાન સામાન્ય રહેવાની સંભાવના છે.
બંગાળ, ઓડિશામાં પણ હવામાન બગડશે
હવામાન વિભાગે તેના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર આ અંગે વિગતવાર માહિતી પણ શેર કરી છે. ગુજરાત અને રાજસ્થાન ઉપરાંત, 8-10 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ઉપ-હિમાલયી પશ્ચિમ બંગાળ અને સિક્કિમમાં પણ ભારે વરસાદ જોવા મળી શકે છે. 12-14 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન અરુણાચલ પ્રદેશ અને આસામ-મેઘાલયમાં અને 11-12 સપ્ટેમ્બરે નાગાલેન્ડ-મણિપુરમાં ખૂબ જ ભારે વરસાદની સંભાવના છે. તે જ સમયે, 11-12 સપ્ટેમ્બરે ઓડિશાના ઘણા જિલ્લાઓમાં પણ ભારે વરસાદનો સમયગાળો જોવા મળી શકે છે.
આ રાજ્યોમાં પણ અસર જોવા મળશે
8, 12 અને 13 સપ્ટેમ્બરના રોજ ઉત્તરાખંડના ઘણા જિલ્લાઓમાં હળવો થી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે. કેટલાક સ્થળોએ ભારે વરસાદની સંભાવના છે, જ્યારે પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશમાં ૧૨-૧૩ સપ્ટેમ્બર દરમિયાન અને પૂર્વ ઉત્તર પ્રદેશમાં ૧૧-૧૨ સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ઘણી જગ્યાએ મધ્યમથી ભારે અને ખૂબ જ ભારે વરસાદ જોવા મળી શકે છે.
સક્રિય સિસ્ટમની અસર ૧૪ સપ્ટેમ્બર સુધીમાં મધ્ય પ્રદેશના મોટાભાગના જિલ્લાઓ સુધી પહોંચશે અને ઘણા જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે. તે જ સમયે, પૂર્વ મધ્ય પ્રદેશમાં ૧૦, ૧૧ અને ૧૩ સપ્ટેમ્બર અને વિદર્ભમાં ૧૧ અને ૧૩ સપ્ટેમ્બર, છત્તીસગઢ, ઉપ-હિમાલયી પશ્ચિમ બંગાળ અને સિક્કિમમાં ૮ થી ૧૪ સપ્ટેમ્બર અને બિહારમાં ૮ થી ૧૩ સપ્ટેમ્બર દરમિયાન મધ્યમથી ભારે વરસાદની સંભાવના છે.