નેપાળમાં હંગામા બાદ ગૃહમંત્રી રમેશ લેખકે રાજીનામું આપ્યું

નેપાળમાં જનરલ ઝેડના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા હિંસક વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યા છે. આ કારણે ઘણા વિસ્તારોમાં કર્ફ્યુ લાદવામાં આવ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા પ્રતિબંધ સામે બળવો કરી રહેલા પ્રદર્શનકારી વિદ્યાર્થીઓ નેપાળની સંસદમાં પહોંચ્યા. આ હિંસક વિરોધ પ્રદર્શનમાં અત્યાર સુધીમાં 20 લોકો માર્યા ગયા છે જ્યારે 250 થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા હોવાનું કહેવાય છે. પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણપણે કાબુ બહાર થઈ ગઈ છે. દરમિયાન, નેપાળના ગૃહમંત્રી રમેશ લેખકે નૈતિક જવાબદારી લેતા ગૃહમંત્રી પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે.
રમેશ લેખકે ગૃહમંત્રી પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું
નેપાળમાં હોબાળા બાદ ગૃહમંત્રી રમેશ લેખકે રાજીનામું આપ્યું છે. તેમણે નૈતિક જવાબદારી લેતા પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે. નેપાળમાં રસ્તાથી સંસદ સુધી સંઘર્ષ ચાલુ છે. જનરલ ઝેડના વિરોધમાં અત્યાર સુધીમાં 20 લોકો માર્યા ગયા છે જ્યારે 250 થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે.
નેપાળમાં હોબાળા બાદ તમામ પરીક્ષાઓ મુલતવી રાખવામાં આવી
નેપાળમાં હોબાળા બાદ તમામ પરીક્ષાઓ મુલતવી રાખવામાં આવી છે. આ પરીક્ષાઓ 9, 10 અને 11 સપ્ટેમ્બરના રોજ યોજાવાની હતી.
જે થઈ રહ્યું છે તે કાયદાની વિરુદ્ધ છે – પીએમ ઓલી
નેપાળમાં આ હિંસક વિરોધ પ્રદર્શન અંગે પ્રધાનમંત્રી કેપી શર્મા ઓલીનું નિવેદન બહાર આવ્યું છે. તેમણે કહ્યું છે કે જે થઈ રહ્યું છે તે કાયદાની વિરુદ્ધ છે. સોશિયલ સાઇટ્સને કાયદાનું પાલન કરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે.
નેપાળમાં બદમાશોને જોતાં જ ગોળી મારવાનો આદેશ
નેપાળમાં હિંસક વિરોધ પ્રદર્શનોને ધ્યાનમાં રાખીને, બદમાશોને જોતાં જ ગોળી મારવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.