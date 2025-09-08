નેપાળ જ નહીં, આ દેશોમાં પણ સોશિયલ મીડિયા પર પ્રતિબંધ છે

નેપાળમાં સોશિયલ મીડિયા એપ્સ પર પ્રતિબંધને લઈને ભારે હોબાળો મચી ગયો છે. કેપી ઓલી સરકારના 26 સોશિયલ મીડિયા એપ્સ પર પ્રતિબંધ મૂકવાના નિર્ણયના વિરોધમાં પ્રદર્શનકારીઓ રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા છે અને હવે આ વિરોધ હિંસક બની ગયો છે.
જનરલ-ઝેડ વિરોધમાં મોટી સંખ્યામાં રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા છે. સરકારના નિર્ણયના વિરોધમાં પ્રદર્શનકારીઓએ સંસદ ભવન અને પીએમ નિવાસસ્થાનને ઘેરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, ત્યારબાદ તેમની પોલીસ સાથે અથડામણ થઈ હતી. પ્રદર્શનકારીઓને રોકવા માટે પોલીસે ગોળીબાર કર્યો હતો, જેમાં ઓછામાં ઓછા 18 પ્રદર્શનકારીઓ મૃત્યુ પામ્યા હતા.
નેપાળમાં સોશિયલ મીડિયા એપ્સ પર પ્રતિબંધને લઈને હોબાળો
પોલીસ કાર્યવાહીને કારણે પ્રદર્શનકારીઓ વધુ ગુસ્સે ભરાયા હતા અને સંસદ ભવન ઇમારત પર ચઢી ગયા હતા. બીજી તરફ, પીએમ નિવાસસ્થાનની બહાર મોટી સંખ્યામાં પ્રદર્શનકારીઓ એકઠા થયા હતા. નેપાળમાં બગડતી પરિસ્થિતિને કાબુમાં લેવા માટે સેનાને રસ્તા પર ઉતારી દેવામાં આવી છે. કાઠમંડુના વિસ્તારોમાં કર્ફ્યુ લાદવામાં આવ્યો છે.
આ દેશોમાં સોશિયલ મીડિયા પર પ્રતિબંધ
આવી સ્થિતિમાં, પ્રશ્ન એ ઉભો થાય છે કે શું નેપાળ એકમાત્ર એવો દેશ છે જ્યાં સોશિયલ મીડિયા એપ્સ પર પ્રતિબંધ છે? તો જવાબ છે ના, પહેલા ઘણા દેશો એવા છે જ્યાં સોશિયલ મીડિયા પર પ્રતિબંધ છે, આમાંથી કેટલાક દેશો એવા છે જ્યાં સોશિયલ મીડિયાના ઉપયોગ માટે મૃત્યુદંડ પણ આપી શકાય છે.
પોસ્ટ કરવાથી મૃત્યુદંડ થઈ શકે છે
ઉત્તર કોરિયા
ઉત્તર કોરિયામાં, સોશિયલ મીડિયા અને ઇન્ટરનેટની ઍક્સેસ સામાન્ય લોકો માટે નહિવત છે. અહીં ફક્ત સરકારી અધિકારીઓને મર્યાદિત ઇન્ટરનેટ ઍક્સેસ આપવામાં આવે છે. લોકો માટે અહીં સોશિયલ મીડિયા પર કંઈપણ પોસ્ટ કરવું અશક્ય છે, કારણ કે આમ કરવાથી મૃત્યુદંડ પણ આપી શકાય છે.
ઈરાન
ઈરાનમાં ફેસબુક, એક્સ અને યુટ્યુબ જેવા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર પણ પ્રતિબંધ છે. ઈરાની સરકારે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના નામે પ્રતિબંધો લાદ્યા છે. સરકારે કડક સેન્સરશીપ લાગુ કરી છે. સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ કરવા બદલ કડક સજાની જોગવાઈ છે, જેને જેલ અથવા મૃત્યુદંડ પણ આપી શકાય છે.
સાઉદી અરેબિયા
સાઉદી અરેબિયામાં સરકાર સોશિયલ મીડિયા પર નજર રાખે છે. સરકાર વિરોધી અથવા ધાર્મિક લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડતી કોઈપણ પોસ્ટને જેલ, દંડ અથવા મૃત્યુદંડની સજા પણ થઈ શકે છે. વર્ષ 2022 માં, X પર સરકાર વિરોધી પોસ્ટ લખવા બદલ એક વ્યક્તિને મૃત્યુદંડની સજા ફટકારવામાં આવી હતી.
ચીન
ચીનમાં સોશિયલ મીડિયા પર કડક નિયંત્રણો છે, ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, યુટ્યુબ અને X જેવા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર અહીં સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધ છે. આ જ કારણ છે કે ચીનની અંદરની વસ્તુઓ દુનિયા સમક્ષ જાહેર કરવામાં આવતી નથી. આ એપ્સનો ઉપયોગ કરવા બદલ ભારે દંડ અને જેલની પણ જોગવાઈ છે. જોકે, ચીને તેના નાગરિકો માટે સ્વદેશી પ્લેટફોર્મ બનાવ્યા છે.
અફઘાનિસ્તાન
અફઘાનિસ્તાનમાં તાલિબાન સરકારે સોશિયલ મીડિયા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. અહીં, કોઈપણ જીવંત વસ્તુના ફોટા લેવા અને તેને શેર કરવા પર તાલિબાન દ્વારા સજા આપવામાં આવે છે.