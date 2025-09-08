PM મોદીના જન્મદિવસ પર મહિલાઓ અને બાળકો માટે ભેટ

મહિલાઓ અને બાળકોના સારા સ્વાસ્થ્યને સુનિશ્ચિત કરવા માટે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસ પર એક ખાસ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવશે. 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ, પ્રધાનમંત્રી મોદી ‘સ્વસ્થ નારી, સશક્ત પરિવાર’ અભિયાન શરૂ કરશે. કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રાલય મોદીના જન્મદિવસ પર દેશભરમાં 75 હજાર આરોગ્ય શિબિરો શરૂ કરશે. આરોગ્ય મંત્રી જેપી નડ્ડાએ ખાનગી ક્ષેત્રની હોસ્પિટલોને પણ આ અભિયાનમાં જોડાવા અપીલ કરી છે.
આરોગ્ય મંત્રાલયના એક વરિષ્ઠ અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, સમગ્ર અભિયાનની રૂપરેખા તૈયાર કરવામાં આવી છે. આ આરોગ્ય શિબિરો મુખ્યત્વે આયુષ્માન આરોગ્ય મંદિરો અને સામુદાયિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં લગાવવામાં આવશે. આ અભિયાન હેઠળ, મહિલાઓ અને બાળકોની તપાસની સાથે, જરૂરી સારવાર પણ પૂરી પાડવામાં આવશે, પરંતુ એવું માનવામાં આવે છે કે મહિલાઓ અને બાળકો સુધી આરોગ્ય સુવિધાઓની પહોંચ વધારવા માટે કેટલીક નવી જાહેરાત પણ કરવામાં આવી શકે છે. બાળકો અને મહિલાઓની આરોગ્ય જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને આ અભિયાન તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યું છે.
આ સાથે, 17 સપ્ટેમ્બરથી દેશની તમામ આંગણવાડીઓમાં પોષણ મહિનો શરૂ કરવામાં આવશે. આમાં, મહિલાઓ અને બાળકોને પૌષ્ટિક ખોરાક અને આરોગ્ય વિશે જાગૃત કરવામાં આવશે. જેપી નડ્ડાએ જણાવ્યું હતું કે તેનો ઉદ્દેશ્ય પરિવાર સાથે સમગ્ર સમાજને સ્વસ્થ અને સશક્ત બનાવવાનો છે.
સરકાર જાહેર ભાગીદારીથી આ અભિયાનને તમામ મહિલાઓ અને બાળકો સુધી પહોંચાડવાની તૈયારી કરી રહી છે. આ જ કારણ છે કે જેપી નડ્ડાએ તમામ ખાનગી હોસ્પિટલો અને આરોગ્ય સેવાઓ સંબંધિત સંસ્થાઓને આગળ આવવા અને તેમાં ભાગ લેવા અપીલ કરી હતી.