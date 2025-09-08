ભારતમાં TikTok પરથી પ્રતિબંધ હટશે કે નહીં ? અશ્વિની વૈષ્ણવે આપ્યો જવાબ

શોર્ટ વીડિયો પ્લેટફોર્મ ટિક ટોક અંગે એક મોટું અપડેટ આવ્યું છે. થોડા દિવસો પહેલા ભારતમાં ટિક ટોકની વાપસી અંગે અટકળો ચાલી રહી હતી, પરંતુ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને માહિતી ટેકનોલોજી મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે અફવાઓ પર બ્રેક લગાવી છે. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી છે કે સરકારે હજુ સુધી ટિક ટોક પરનો પ્રતિબંધ હટાવવાની કોઈ યોજના બનાવી નથી. તમને જણાવી દઈએ કે થોડા દિવસો પહેલા ટેકનિકલ ખામીને કારણે ભારતમાં ટિક ટોકની વેબસાઇટ ખુલવા લાગી હતી. આ પરથી લોકોએ અનુમાન લગાવ્યું હતું કે ભારતમાં ટિક ટોક પરનો પ્રતિબંધ ટૂંક સમયમાં હટાવી શકાય છે.
વેબસાઇટ 22 ઓગસ્ટે ચાલી રહી હતી
22 ઓગસ્ટે ભારતમાં ટિક ટોકની વેબસાઇટ ખોલવામાં આવી હતી. X પ્લેટફોર્મ પર પણ તેના વિશે ચર્ચા શરૂ થઈ હતી. આ દરમિયાન, ચીનના રાજદૂત ભારતની મુલાકાતે આવ્યા હતા. પીએમ મોદી ચીનની મુલાકાતે ગયા હોવાની પણ ચર્ચા થઈ હતી. ભારત અને ચીન વચ્ચેના સંબંધો સુધરતા દેખાતા હતા. આ પરથી લોકોએ અનુમાન લગાવ્યું હતું કે ભારતમાં ટિક ટોક પરનો પ્રતિબંધ ટૂંક સમયમાં હટાવી શકાય છે. જોકે, હવે આઇટી મંત્રીએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે સરકાર આ અંગે કોઈ યોજના બનાવી રહી નથી.
પ્રતિબંધ 5 વર્ષ પહેલા લાદવામાં આવ્યો હતો
ભારતે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને ડેટા ગોપનીયતાનો હવાલો આપીને ટિક ટોક સહિત 59 ચીની એપ્સ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. ત્યારથી તે પ્રતિબંધિત છે. તે ભારતમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય બની હતી. સરકારનો તર્ક હતો કે આ એપ્સ યુઝર્સના ડેટા ચીનના સર્વર પર મોકલી રહી હતી. ભારત સરકારે કંપની પાસેથી માંગ કરી હતી કે ભારતનો ડેટા ભારતમાં જ સંગ્રહિત થવો જોઈએ. આ શરત ન સ્વીકારવા બદલ ભારત સરકારે આ એપ્સ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો.
પ્રતિબંધ શા માટે લાદવામાં આવ્યો?
વર્ષ 2022 માં, ચીની સૈનિકોએ ભારતની ગલવાન ખીણમાં ઘૂસણખોરી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. આનાથી સરહદ પર તણાવ ઘણો વધી ગયો. તે દરમિયાન, તણાવની હિંસક અથડામણમાં ભારત અને ચીનના ઘણા સૈનિકો શહીદ થયા હતા. ત્યારબાદ ભારત સરકારે ટિક ટોક સહિત લગભગ 59 એપ્સ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. તેમાં શેરઇટ, યુસી બ્રાઉઝર, યુસી ન્યૂઝ જેવી પ્રખ્યાત એપ્સ પણ શામેલ હતી. સરકારના આ પગલાને ડિજિટલ સ્ટ્રાઇક માનવામાં આવતું હતું. ભારત સરકારે ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી એક્ટ 2000 ની કલમ 69A હેઠળ આવી 59 એપ્સ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો.