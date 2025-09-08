પંજાબમાં પૂર વચ્ચે સરકારની મોટી જાહેરાત

પૂરને કારણે પંજાબમાં સ્થિતિ ખૂબ જ ખરાબ છે. પૂરના પાણીમાં ડૂબી જવાથી ખેડૂતોના પાક નાશ પામ્યા છે. રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા રાહત અને બચાવ કાર્ય કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ દરમિયાન પંજાબની ભગવંત માન સરકારે એક મોટી જાહેરાત કરી છે. સરકારે ખેડૂતોને વળતર તરીકે પ્રતિ એકર 20,000 રૂપિયા આપવાની જાહેરાત કરી છે. આ અંગેની માહિતી સોમવારે પંજાબના CMO દ્વારા શેર કરવામાં આવી છે.
ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
મુશ્તારકા ખાતાઓમાં સમસ્યાઓ આવશે
પૂરને લઈને સોમવારે પંજાબ સરકારના મંત્રીમંડળની બેઠક યોજાઈ હતી. તેની અધ્યક્ષતા મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન દ્વારા કરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન ખેડૂતોને લગતા મામલાઓમાં મોટા નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા છે. CM ભગવંત માનએ કહ્યું કે પૂરને કારણે જે ખેડૂતોના પાકનો નાશ થયો છે તેમને પ્રતિ એકર 20,000 રૂપિયા વળતર આપવામાં આવશે. આ અત્યાર સુધીનું સૌથી વધુ વળતર છે. તેમણે કહ્યું કે જે લોકો પાસે મુશ્તારકા ખાતા છે તેમને સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે, પરંતુ તેનું નિરાકરણ પણ કરવામાં આવશે. મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે પાક વળતર આ ખેડૂતોને ડીસી અથવા પટવારીના માધ્યમથી ચેક દ્વારા સોંપવામાં આવશે.
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਸਕੀਮ ‘ਜਿਸਦਾ ਖੇਤ, ਉਸਦੀ ਰੇਤ’ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ખેડૂતો કાંપ વેચી શકશે, સરકારની કોઈ ભૂમિકા રહેશે નહીં
મુખ્યમંત્રી ભગવંત માને કહ્યું કે પૂરને કારણે ખેડૂતોના ખેતરોમાં મોટા પ્રમાણમાં કાંપ જમા થયો છે. કેબિનેટે આ અંગે મોટો નિર્ણય લીધો છે. ખેડૂતો આ કાંપ કાઢીને વેચી શકશે. સરકારી અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ આમાં કોઈપણ રીતે દખલ કરશે નહીં. જો ખેડૂતો તેનો ઉપયોગ પોતાના ઘર બનાવવા અથવા અન્ય કોઈ કામ માટે કરવા માંગતા હોય, તો તેઓ તે સરળતાથી કરી શકે છે. જો ખેડૂતોને આ કામમાં કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડે તો સરકાર તેનો ઉકેલ લાવશે.
મૃતકોના પરિવારોને વળતર મળશે
અગાઉ, પંજાબ સરકારે પૂરમાં માર્યા ગયેલા લોકોના પરિવારો માટે વળતરની જાહેરાત કરી હતી. સરકારે કહ્યું છે કે પૂરમાં ઘણા લોકોના મોત થયા હોવાના અહેવાલો પણ પ્રકાશમાં આવ્યા છે. આ મૃતકોના પરિવારોને સરકાર દ્વારા વળતર આપવામાં આવશે. મૃતકોના પરિવારોને શક્ય તમામ મદદ પૂરી પાડવામાં આવશે.