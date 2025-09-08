અમે અમારા ધર્મોને એકબીજા પર થોપતા નથી, વિવાદ વચ્ચે અલી ગોનીએ તોડ્યુ મૌન

‘યે હૈ મોહબ્બતેં’ અને ‘ખતરોં કે ખિલાડી’ જેવા શોમાં પોતાની ભૂમિકાથી નામના બનાવનાર અલી ગોની છેલ્લા ઘણા સમયથી હેડલાઇન્સમાં છે. તાજેતરમાં તેની ગર્લફ્રેન્ડ અને અભિનેત્રી જાસ્મીન ભસીનનો બુરખો પહેરેલો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો હતો, જેના થોડા દિવસો પછી ગણપતિ ઉત્સવના અલી ગોનીનો એક વીડિયો સામે આવ્યો હતો જેમાં તે ગણપતિ બાપ્પા મોરયા કહી રહ્યો ન હતો. આ પછી ઘણો હોબાળો થયો હતો અને તેના પર તેની ગર્લફ્રેન્ડને બુરખો પહેરવા માટે દબાણ કરવાનો આરોપ પણ લાગ્યો હતો.
અલી ગોનીએ હવે આ સમગ્ર મામલા અંગે નિવેદન આપ્યું છે અને જણાવ્યું છે કે આ વીડિયો અબુ ધાબીની શેખ ઝાયેદ મસ્જિદનો છે, જ્યાં તેની બહેન અને જાસ્મિન ગયા હતા. ત્યાં પ્રવેશવા માટે અબાયા (બુરખો) પહેરવો ફરજિયાત હતો, તેથી તેઓએ નજીકમાંથી અબાયા ખરીદ્યો અને તેને પહેરીને પ્રવેશ કર્યો. અલી કહે છે કે લોકોએ આ સાદી હકીકતને તોડી-મરોડીને અફવા ફેલાવી કે તે જાસ્મિનને મદીના લઈ ગયો છે.
ગણપતિ ઉત્સવ દરમિયાન પણ ટ્રોલિંગ થયું હતું
અગાઉ, અલી ગોનીને ગણેશ ઉત્સવ દરમિયાન પણ ટીકાનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, જ્યારે તે એક વીડિયોમાં ‘ગણપતિ બાપ્પા મોર્યા’ કહેતો જોવા મળ્યો ન હતો. લોકોએ આ માટે સોશિયલ મીડિયા પર પણ તેને નિશાન બનાવ્યું હતું. અલી કહે છે કે લોકો નાની નાની વાતોને અતિશયોક્તિ કરે છે, જ્યારે તે હંમેશા બધા ધર્મોનો આદર કરે છે.
‘ધર્મ વ્યક્તિગત છે, મજબૂરી નહીં’
તેની ગર્લફ્રેન્ડ જાસ્મિન વિશે ઉઠાવવામાં આવેલા પ્રશ્નો પર, અલીએ સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે તેમનો સંબંધ પરસ્પર આદર અને વિશ્વાસ પર આધારિત છે. તેણે કહ્યું- ‘જાસ્મિન છેલ્લા ચાર વર્ષથી મારી સાથે છે. જો તેને ઉપવાસ કે અન્ય કોઈ ધાર્મિક રિવાજોમાં રસ નથી, તો હું ક્યારેય તેને દબાણ નહીં કરું. તે તેની પોતાની પસંદગી છે. તેવી જ રીતે, તે મને કોઈ પણ વસ્તુ માટે દબાણ કરતી નથી.’ અલી કહે છે કે ધર્મ અંગે બીજાઓ પર આંગળી ચીંધવાને બદલે, લોકોએ પરસ્પર સમજણ અને સહિષ્ણુતા શીખવી જોઈએ.
લગ્ન યોજનાઓ પર પણ વાત કરી
ઇન્ટરવ્યુમાં, અલીને તેના અને જાસ્મિનના લગ્ન વિશે પણ પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા હતા. આના પર, તેણે કહ્યું કે તેનો હાલમાં લગ્નનો કોઈ પ્લાન નથી. અલીએ મજાકમાં કહ્યું – ‘આપણી ઇચ્છા નહીં, પણ ભગવાનની ઇચ્છા મહત્વની છે. એ ત્યારે જ થશે જ્યારે ભગવાન ઈચ્છશે.’
અલી-જાસ્મીનની પ્રેમકથા
તમને જણાવી દઈએ કે બંનેની મુલાકાત 2018માં થઈ હતી જ્યારે તેઓ ‘ખતરોં કે ખિલાડી’માં સાથે દેખાયા હતા. આર્જેન્ટિનામાં શોના શૂટિંગ દરમિયાન તેમની મિત્રતા ગાઢ બની હતી અને બાદમાં અલીએ ‘બિગ બોસ 14’માં વાઇલ્ડ કાર્ડ એન્ટ્રી લીધા પછી તેમનો સંબંધ ખુલ્લેઆમ બહાર આવ્યો હતો. અલીએ શોમાં જ જાસ્મીન પ્રત્યેનો પ્રેમ વ્યક્ત કર્યો હતો અને ત્યારથી બંને એકબીજા સાથે છે.