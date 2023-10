WC: પાકિસ્તાનને હરાવીને કેશવ મહારાજે કહ્યું ‘જય શ્રી હનુમાન’

વર્લ્ડ કપ 2023ની 26મી મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકાએ પાકિસ્તાનને રોમાંચક મેચમાં એક વિકેટથી હરાવ્યું હતું. કેશવ મહારાજે આફ્રિકન ટીમને જીત અપાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. તેણે 21 બોલમાં સાત અણનમ રન બનાવ્યા હોવા છતાં, તેણે જે સંજોગોમાં રન બનાવ્યા તે ઘણું મહત્વનું હતું. ચેન્નાઈમાં રમાયેલી વર્લ્ડ કપ મેચમાં પાકિસ્તાન સામે નવ ઓવરમાં 56 રન આપ્યા બાદ મહારાજને લાગ્યું હશે કે મેચમાં તેમનું કામ થઈ ગયું છે.

તે વિકેટ મેળવી શક્યો ન હતો, પરંતુ તેણે બનાવેલા દબાણને કારણે પાકિસ્તાની બેટ્સમેને બીજા સ્પિનર ​​તબરેઝ શમ્સી સામે જોખમ ઉઠાવવાનો પ્રયાસ કર્યો અને વિકેટ ગુમાવી દીધી. દક્ષિણ આફ્રિકાની ઇનિંગ્સ દરમિયાન એવું લાગી રહ્યું હતું કે પાકિસ્તાન 40 ઓવર સુધી હારી જશે. જો કે, પછીના કેટલાક બોલમાં મેચનો પલટો આવ્યો અને 42મી ઓવરમાં 91 રન બનાવીને એડન માર્કરામ આઉટ થયો. તે આઉટ થતાં જ પાકિસ્તાને દબાણ શરૂ કરી દીધું હતું.

