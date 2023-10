NED vs BAN: નેધરલેન્ડે બાંગ્લાદેશને 87 રનથી હરાવ્યું

નેધરલેન્ડ્સે વર્લ્ડ કપ 2023ની 28મી મેચમાં બાંગ્લાદેશને 87 રનથી હરાવ્યું. બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ ટીમ કોલકાતાના ઈડન ગાર્ડન્સમાં મોટા અપસેટનો શિકાર બની હતી. પ્રથમ બેટિંગ કરતા નેધરલેન્ડે 229 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં બાંગ્લાદેશની ટીમ 142 રનના સ્કોર પર ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. નેધરલેન્ડ માટે સ્કોટ એડવર્ડ્સે 68 રનની મહત્વપૂર્ણ ઇનિંગ રમી હતી. જ્યારે પોલ વાન મીકેરેને 4 વિકેટ ઝડપી છે. આ જીત સાથે ટીમ પોઈન્ટ ટેબલમાં 8મા સ્થાને પહોંચી ગઈ છે. આ વર્લ્ડ કપમાં આ તેની બીજી જીત છે.

Netherlands pulled off yet another stellar win in #CWC23 as they beat Bangladesh at Eden Gardens 🤩#NEDvBAN 📝: https://t.co/GrSfCMbzj2 pic.twitter.com/KExeIXi226

— ICC (@ICC) October 28, 2023