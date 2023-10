કેરળમાં શું થઈ રહ્યું છે? કેરળમાં હમાસ નેતાના ઓનલાઈન ભાષણથી હડકંપ

કેરળના મલપ્પુરમમાં શુક્રવારે પેલેસ્ટાઈનના સમર્થનમાં એક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં હમાસના નેતા ખાલેદ મશાલે વર્ચ્યુઅલ રીતે ભાગ લીધો હતો. આ કાર્યક્રમનું આયોજન સોલિડેરિટી યુથ મૂવમેન્ટ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, જે જમાત-એ-ઈસ્લામીની યુવા પાંખ છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ આ મામલે India ગઠબંધન પર નિશાન સાધ્યું છે. ભાજપના પ્રવક્તા અનિલ કે એન્ટોનીએ કહ્યું કે કેરળના મલપ્પુરમમાં ‘સોલિડેરિટી યુથ મૂવમેન્ટ’એ મોટી સંખ્યામાં લોકોને સંબોધિત કરવા માટે આતંકવાદી સંગઠન હમાસના નેતા ખાલિદ મશાલને બોલાવ્યો હતો. મિશેલે આ કાર્યક્રમમાં વર્ચ્યુઅલ રીતે ભાગ લીધો હતો.

Some ‘Solidarity Youth Movement’ in #Malapurram, #Kerala today had called the #terrorist outfit Hamas leader Khalid Mishal to address a large audience virtually.

This is the official creative of the event, and one of the many links. (Below)

What exactly is happening in Kerala ?… pic.twitter.com/soB03gxiy6

— Anil K Antony (@anilkantony) October 27, 2023