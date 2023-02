વિસ્તારાને ફટકો! DGCAએ ફટકાર્યો 70 લાખનો દંડ

સિવિલ એવિએશન રેગ્યુલેટર ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ સિવિલ એવિએશન (DGCA) એ એર વિસ્તારાને મોટો ઝટકો આપ્યો છે. વિસ્તારાને 70 લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. આ તમામ કાર્યવાહી દેશના પૂર્વોત્તર ક્ષેત્રના અન્ડર-સેવાવાળા વિસ્તારોમાં ફરજિયાત લઘુત્તમ ફ્લાઇટ્સનું સંચાલન ન કરવા માટે કરવામાં આવી છે.

Air Vistara fined Rs 70 lakh for not operating mandated UDAN flights in northeast

