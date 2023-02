અદાણી ગૃપે 1114 મિલિયન શેર રિલીઝ કરશે

શેરબજારમાં અદાણી ગ્રુપના શેરમાં ચાલી રહેલા ઉતાર-ચઢાવ વચ્ચે ગ્રુપે એક મોટી જાહેરાત કરી છે. સોમવારે એક નિવેદન જારી કરીને, કંપનીએ કહ્યું છે કે તે સપ્ટેમ્બર 2024 પહેલા તેની લિસ્ટેડ કંપનીઓના 1114 મિલિયન યુએસ ડોલરના મૂલ્યના ગીરવે રાખેલા શેરો રિલીઝ કરશે.

In light of recent market volatility & in continuation of promoters’ commitment to reduce overall promoter leverage backed by Adani Listed Company shares, promoters have posted the amounts to prepay USD 1,114 million ahead of its maturity of Sep 2024: Adani Enterprises pic.twitter.com/1JOhv783xE — ANI (@ANI) February 6, 2023

જૂથ દ્વારા કરવામાં આવેલી જાહેરાત અનુસાર, અદાણી પોર્ટ્સ અને સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન 168.27 મિલિયન શેર ઇશ્યૂ કરશે, જે કંપનીમાં કુલ પ્રમોટર્સના હોલ્ડિંગના 12 ટકા છે. જ્યારે અદાણી ગ્રીનના 27.56 મિલિયન શેર બહાર પાડવામાં આવશે, જે પ્રમોટર હોલ્ડિંગના 3% છે.

અદાણી ગ્રૂપના પ્રમોટર્સ સપ્ટેમ્બર 2024માં પાકતી મુદત પહેલા ગીરવે મૂકેલા શેરને રિલીઝ કરવા માટે $1,114 મિલિયનની પૂર્વ ચુકવણી કરશે, કંપનીએ તેના નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું. અદાણી ટ્રાન્સમિશન લિમિટેડના 11.77 મિલિયન શેર જારી કરવામાં આવશે જે કંપનીમાં પ્રમોટર હોલ્ડિંગના 1.4% છે. કંપનીએ તેના નિવેદનમાં કહ્યું છે કે પ્રમોટરો દ્વારા નાણાકીય સંસ્થાઓને તેમની લોનની ચૂકવણી અંગે ખાતરી આપવા માટે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.