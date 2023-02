એનર્જી વીક 2023: પીએમ મોદીએ ટ્વીન-કુકટોપ મોડલનું અનાવરણ કર્યું

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સોમવારે બેંગલુરુમાં ઈન્ડિયા એનર્જી વીક 2023 ઈવેન્ટમાં ભાગ લીધો હતો. આ કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરી, રાજ્યપાલ થાવરચંદ ગેહલોત અને સીએમ બસવરાજ બોમાઈ પણ હાજર હતા. ઈવેન્ટ દરમિયાન, પીએમ મોદીએ ઈન્ડિયન ઓઈલ દ્વારા વિકસિત સોલાર કૂકિંગ સિસ્ટમના ટ્વીન-કુકટોપ મોડલનું અનાવરણ કર્યું હતું. આ દરમિયાન તેણે પોતાનું સરનામું પણ આપ્યું. પોતાના સંબોધનમાં તેમણે સૌથી પહેલા તુર્કીમાં ભૂકંપમાં માર્યા ગયેલા લોકો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી હતી. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આ સમયે આપણે બધા તુર્કીમાં આવેલા ભૂકંપ પર નજર રાખી રહ્યા છીએ. ઘણા લોકોના મોત અને નોંધપાત્ર નુકસાનના અહેવાલ છે. તુર્કીની આસપાસના દેશોમાં પણ નુકસાન થવાની આશંકા છે. ભારત ભૂકંપ પીડિતોને શક્ય તમામ મદદ કરવા તૈયાર છે.

Prime Minister Narendra Modi unveils the twin-cooktop model of the solar cooking system, developed by Indian Oil, at the India Energy Week 2023 event, in Bengaluru, Karnataka. pic.twitter.com/UwWpBFaJhf — ANI (@ANI) February 6, 2023

બેંગલુરુ ટેકનોલોજી, પ્રતિભા અને નવીનતાની ઉર્જાથી ભરેલું શહેર

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે બેંગલુરુ ટેકનોલોજી, પ્રતિભા અને નવીનતાની ઉર્જાથી ભરેલું શહેર છે. મારી જેમ તમે પણ અહીં યુવા શક્તિનો અનુભવ કરશો. ભારતના G-20 પ્રેસિડેન્સી કેલેન્ડરની આ પ્રથમ મોટી ઉર્જા ઇવેન્ટ છે.

Karnataka | Bengaluru is a city filled with the energy of technology, talent and innovation. Just like me, you too must be feeling the young energy here. This is the first major energy event in India's G20 presidency calendar. I welcome everyone to the India Energy Week event: PM pic.twitter.com/0B1V4GGzbP — ANI (@ANI) February 6, 2023

દેશમાં લોકોની ઉર્જા જરૂરિયાતો વધી રહી છે

વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે દેશમાં ઊર્જાની જરૂરિયાત સતત વધી રહી છે. અમારી સરકાર લોકોની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા દરેક મોરચે તૈયાર છે. વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે વિકસિત રાષ્ટ્ર બનવાના સંકલ્પ સાથે ચાલી રહેલા ભારત પાસે ઉર્જા ક્ષેત્ર માટે અભૂતપૂર્વ સંભાવનાઓ છે. 21મી સદીમાં વિશ્વનું ભવિષ્ય નક્કી કરવામાં ઉર્જા ક્ષેત્ર મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે. નવા ઉર્જા સંસાધનો વિકસાવવામાં અને ઉર્જા સંક્રમણમાં ભારત આજે સૌથી મજબૂત અવાજોમાંથી એક છે.

India which is walking with the resolve to become a developed nation has unprecedented possibilities for the energy sector: PM Narendra Modi at India Energy Week 2023 in Bengaluru, Karnataka pic.twitter.com/7TH2keon1o — ANI (@ANI) February 6, 2023

ભારતે મહામારી અને યુદ્ધની અસર હોવા છતાં શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કર્યો

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, મહામારી અને યુદ્ધની અસર છતાં ભારત 2022માં વૈશ્વિક ઉજ્જવળ સ્થળ રહ્યું છે. બાહ્ય સંજોગો ગમે તે હોય, ભારતે આંતરિક સ્થિતિસ્થાપકતાના કારણે દરેક પડકારને પાર કર્યો છે.

The energy sector plays a major role in deciding the future of the world in the 21st century. India is one of the strongest voices today in developing new resources of energy and in the energy transition: PM Narendra Modi at India Energy Week 2023 in Bengaluru, Karnataka pic.twitter.com/8n1BVv6DCr — ANI (@ANI) February 6, 2023

2022માં ભારત ‘ગ્લોબલ બ્રાઇટ સ્પોટ’ બનશેઃ PM મોદી

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે IMF દ્વારા તાજેતરના વૃદ્ધિ અંદાજ દર્શાવે છે કે ભારત વિશ્વમાં સૌથી ઝડપથી વિકસતી મુખ્ય અર્થવ્યવસ્થા બની રહેશે. મહામારી અને યુદ્ધની અસર છતાં ભારત 2022માં ‘ગ્લોબલ બ્રાઈટ સ્પોટ’ રહ્યું છે.

Whatever the external circumstances, due to internal resilience, India overcame all challenges. Multiple factors were behind it. 1) Stable, decisive government, 2) sustained reforms and 3) socio-economic empowerment at the grassroots: PM Narendra Modi at India Energy Week 2023 pic.twitter.com/pWNu8bSXRI — ANI (@ANI) February 6, 2023

10% ઇથેનોલ સંમિશ્રણ માટે લક્ષ્ય નિર્ધારિત: પુરી

કેન્દ્રીય મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરીએ કહ્યું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ નવેમ્બર 2022ના અંત સુધીમાં 10% ઇથેનોલ મિશ્રણનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો હતો, અમે આ લક્ષ્યાંક 5 મહિના પહેલા જ હાંસલ કરી લીધો છે. અમે E20 મિશ્રિત પેટ્રોલની ઉપલબ્ધતાને 2025 સુધી લંબાવી છે.

નંબર-1 ઈલેક્ટ્રોનિક વાહનનું ઉત્પાદન કરવાનો ઉદ્દેશ્ય: બોમાઈ

કર્ણાટકના સીએમ બસવરાજ બોમાઈએ જણાવ્યું હતું કે નવીનીકરણીય ઉર્જા, હાઇડ્રોજન અને એમોનિયા સહિત ઊર્જાના નવા અવતારના ઉત્પાદન માટે આગામી 5 વર્ષ ખૂબ જ નિર્ણાયક બનવાના છે… અમારું લક્ષ્ય દેશમાં નંબર 1 ઇલેક્ટ્રોનિક વાહન ઉત્પાદક બનવાનું છે અને અમે ઇલેક્ટ્રોનિક વાહન એક નીતિ પણ છે જે રોકાણકારોને અનુકૂળ છે.

Bengaluru | We have brought an investor-friendly EV policy. Karnataka is a high producer of ethanol. We have a goal of achieving a 20% blend of ethanol by 2025. The PM & our ultimate slogan is maximum power with minimum emission: Karnataka CM Basavaraj Bommai pic.twitter.com/0TWbGnIuKR — ANI (@ANI) February 6, 2023

ઈન્ડિયા એનર્જી વીક 8 ફેબ્રુઆરી સુધી ચાલશે

ઈન્ડિયા એનર્જી વીક (IEW) 2023 બેંગલુરુમાં 8 ફેબ્રુઆરી સુધી યોજાશે. તેનો ઉદ્દેશ્ય ઉર્જા સંક્રમણના કેન્દ્ર તરીકે ભારતની વધતી શક્તિને દર્શાવવાનો છે. આ ઇવેન્ટ પરંપરાગત અને બિન-પરંપરાગત ઊર્જા ઉદ્યોગોના પ્રતિનિધિઓ, સરકાર અને નિષ્ણાતોને ઊર્જા સંક્રમણનો સામનો કરી રહેલા પડકારો અને તકોની ચર્ચા કરવા માટે એકસાથે લાવશે. વડાપ્રધાન મોદીએ 20 ટકા ઇથેનોલ સાથે મિશ્રિત પેટ્રોલ પણ લોન્ચ કર્યું. હવે E20 ઇંધણનું વેચાણ 11 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના 84 રિટેલ પેટ્રોલ પંપ પર શરૂ થશે. E20 એ ગેસોલિન સાથે 20 ટકા ઇથેનોલનું મિશ્રણ છે.

માહિતી મુજબ, સરકાર 2025 સુધીમાં ઇથેનોલનું સંપૂર્ણ 20 ટકા મિશ્રણ હાંસલ કરવાનું લક્ષ્ય ધરાવે છે. આ ઉદ્દેશ્ય હાંસલ કરવા માટે, OMCs 2G-3G ઇથેનોલ પ્લાન્ટ સ્થાપી રહી છે. ભારતે 2025 સુધીમાં પેટ્રોલમાં 20 ટકા ઇથેનોલ ભેળવવાનું લક્ષ્ય નક્કી કર્યું હતું, પરંતુ બે વર્ષ પહેલા જ તેને હાંસલ કરી લીધું હતું.

ગ્રીન મોબિલિટી રેલીને પણ ફ્લેગ ઓફ કરશે

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ બેંગલુરુમાં ગ્રીન મોબિલિટી રેલીને લીલી ઝંડી બતાવી. તેમાં સ્વચ્છ ઈંધણ અંગે લોકોમાં જાગૃતિ ફેલાવવા માટે સ્વચ્છ ઈંધણ પર ચાલતા વાહનોનો સમાવેશ થાય છે. વડાપ્રધાન મોદીએ ‘ઇન્ડિયા ડિજિટલ એક્સપિરિયન્સ સેન્ટર’ના પ્રદર્શનની પણ મુલાકાત લીધી હતી.

હેલિકોપ્ટર ફેક્ટરી દેશને સમર્પિત કરવામાં આવશે

વડાપ્રધાન કર્ણાટકના તુમાકુરુ ખાતે હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડની હેલિકોપ્ટર ફેક્ટરી પણ રાષ્ટ્રને સમર્પિત કરશે. તેમણે 2016માં આ ફેક્ટરીનો શિલાન્યાસ પણ કર્યો હતો. તે એક સમર્પિત ગ્રીનફિલ્ડ હેલિકોપ્ટર ફેક્ટરી છે. તે એશિયાની સૌથી મોટી હેલિકોપ્ટર ફેક્ટરી પણ છે, જે તેની તાજેતરની હેલિકોપ્ટર ઉત્પાદન ક્ષમતામાં ઉમેરો કરે છે.