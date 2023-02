ત્રિપુરા : અમિત શાહે કોંગ્રેસ અને ડાબેરીઓ પર કર્યા પ્રહાર

કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહે સોમવારે કહ્યું કે તેમણે કોંગ્રેસ અને ડાબેરી પક્ષો પર નિશાન સાધતા કહ્યું કે બંને પક્ષોએ અહીં 50 વર્ષ શાસન કર્યું, પરંતુ રાજ્યનો વિકાસ થયો નહીં, જ્યારે અમે 4 લાખ પરિવારોને ઘરે પીવાનું પાણી આપ્યું. તેમણે કહ્યું, “ડાબેરી ભાઈઓએ તેમના 27 વર્ષના શાસન દરમિયાન માત્ર 24,000 પરિવારોને પીવાનું પાણી પૂરું પાડ્યું હતું.

4000 were killed in Tripura during CPI(M) rule & violence was all over the state. BJP made Bru-Reang agreement & brought development here. CPI(M) created controversies whereas we created trust: HM & BJP leader Amit Shah attends ‘Vijay Sankalp’ Rally in Agartala pic.twitter.com/2qzog1QY38

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીએ વધુમાં કહ્યું કે, જો તમે ઈચ્છો છો કે રાજ્યમાં ફરી એકવાર ભાજપની સરકાર બને તો કમળનું બટન દબાવો. ડાબેરીઓએ તમને અંધકાર આપ્યો હતો, અમે તમને અધિકારો આપ્યા છે, અમે વિનાશને બદલે વિકાસ અને વિવાદને બદલે વિશ્વાસ આપ્યો છે. હવે અહીં સુરક્ષાનું વાતાવરણ સુનિશ્ચિત કરવામાં આવી રહ્યું છે.તેમણે કહ્યું, “ભારતીય જનતા પાર્ટીએ રાજ્યમાં કેડર રાજ અને તોલા બાજીની પરંપરાનો અંત કરીને ત્રિપુરાને વિકાસના માર્ગે આગળ લઈ જવાનું કામ કર્યું છે. મહિલાઓ સામેના ગુનાઓમાં 50 ટકાનો ઘટાડો થયો છે.

Once Tripura was famous for drugs, human trafficking, Bangladeshi infiltration, corruption & atrocities towards Adivasis. Under BJP rule, roads are being built, people are getting drinking water, organic farming & mainly Adivasis are enjoying their rights: HM Amit Shah pic.twitter.com/rFsYyqjuke

