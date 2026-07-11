VIDEO: કરુર ભાગદોડના પીડિત પરિવારોને નોકરીના પત્રો સોંપતા તમિલનાડુના CM ભાવુક થયા

કરુર, તમિલનાડુ: સપ્ટેમ્બર 2025માં તમિલગા વેત્રી કઝગમ (ટીવીકે)ની રેલી દરમિયાન 41 લોકોના મોત નીપજેલા. કરુર ભાગદોડના આ પીડિતોના પરિવારોને સરકારી નોકરીના નિમણૂક પત્રો સોંપતી વખતે તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી જોસેફ વિજય રડી પડ્યા.
Tamil Nadu CM and Superstar Thalapathy Vijay breaksdown on Stage!!
Today, Vijay hosted a Job Ceremony for families of people who lost their lives in Karur Stampede !!
During a Public Rally in Karur last year, many people were deleted due to stampede.
DMK blamed Vijay for the… pic.twitter.com/8otHltMIZ9
— Rohit (@Iam_Rohit_G) July 10, 2026
માથાથી પગ સુધી કાળા વસ્ત્રો પહેરેલા, અભિનેતાથી રાજકારણી બનેલા આ કલાકારે એક ઊંડી ભાવનાત્મક જાહેર સભામાં શોકગ્રસ્ત સંબંધીઓને સાંત્વના આપતાં પોતાની લાગણીઓને કાબૂમાં રાખવા માટે સંઘર્ષ કર્યો. આ ઘટનાને “ન રૂઝાયેલા ઘા” તરીકે વર્ણવી જે તેમના હૃદય પર ભારે છે.
ઘટનાના દ્રશ્યોમાં વિજય પીડિતોના શોકગ્રસ્ત પરિવારના સભ્યોને મૌનથી ગળે લગાવતા જોવા મળ્યા. દેખીતી રીતે ભાવનાશીલ મુખ્યમંત્રી ઘણીવાર દસ્તાવેજો સોંપતી વખતે નીચે જોતા હતા.
મુખ્યમંત્રી વિજય, સભાને સંબોધન કરતી વખતે, ઘણી વખત થોભ્યા કારણ કે તેમણે ટીવીકે ચૂંટણી પ્રચાર રેલી દરમિયાન બનેલી દુર્ઘટનામાં ગુમાવેલા જીવોને યાદ કર્યા, જ્યાં હજારો સમર્થકો ભેગા થયા હતા.
મે મહિનામાં પદ સંભાળ્યા પછી વિજયની કરુરની પહેલી સત્તાવાર મુલાકાત હતી. આ મુલાકાતમાં ભાગદોડથી પ્રભાવિત પરિવારોના પુનર્વસનના પ્રયાસો અને એક મોટા ઔદ્યોગિક પ્રોજેક્ટના લોન્ચિંગનો સમાવેશ થયો હતો. તેમણે અગાઉ ચેન્નાઈમાં પીડિત પરિવારોને મળ્યા હતા.
પોતાના ભાષણ દરમિયાન, વિજયે પાછલી સરકારની ટીકા કરી હતી અને અધિકારીઓ દ્વારા ભીડ વ્યવસ્થાપનના સંચાલન પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા. તેમણે પુનરાવર્તિત કર્યું હતું કે તેમણે પોલીસ પર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ મૂક્યો હતો અને ઘટના પછી તેમનો આભાર પણ માન્યો હતો, તેમણે કહ્યું હતું કે દુર્ઘટનામાં પરિણમેલી નિષ્ફળતાઓ દ્વારા વિશ્વાસઘાત કરવામાં આવ્યો છે. તેમણે ડીએમકે પર ઘટનામાંથી “રાજકીય લાભ” મેળવવાનો પ્રયાસ કરવાનો પણ આરોપ લગાવ્યો હતો અને આરોપ લગાવ્યો હતો કે ભાગદોડ પછી તેમને કરુરની મુલાકાત લેતા અટકાવવાના પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા હતા.
VIDEO | In Karur, Tamil Nadu CM Vijay blames police for not alerting and stopping his rally on day stampede took place; attacks DMK.
(Source: Third Party)
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7)#TamilNadu pic.twitter.com/CIaLzbDTiN
— Press Trust of India (@PTI_News) July 10, 2026
“મેં પોલીસ પર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ કર્યો હતો અને મીટિંગમાં તેમનો આભાર પણ માન્યો હતો. મને નાટક વિશે ખબર નહોતી. આ માટે કોણ જવાબદાર છે? આ બધું કોની સૂચનાઓ હેઠળ કરવામાં આવ્યું હતું?” તેમણે પૂછ્યું.
મદ્રાસ હાઈકોર્ટની મદુરાઈ બેન્ચે આ પગલાને પડકારતી અરજીઓ છતાં કરુણાપૂર્ણ નિમણૂકો પર સ્ટે મૂકવાનો ઇનકાર કર્યાના કલાકો પછી આ કાર્યક્રમ શરૂ થયો. જોકે, કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે નિમણૂકો કામચલાઉ રહેશે અને કેસના અંતિમ પરિણામને આધીન રહેશે.
પુનર્વસન પેકેજની સાથે, જેમાં અસરગ્રસ્ત પરિવારોને પહેલાથી જ આપવામાં આવેલી કલ્યાણકારી સહાય અને નાણાકીય સહાયનો સમાવેશ થાય છે, મુખ્યમંત્રીએ કરુર જિલ્લામાં રૂ. 1,700 કરોડના ફૂટવેર ઉત્પાદન પ્રોજેક્ટનો શિલાન્યાસ કર્યો. આ પ્રોજેક્ટથી પ્રદેશમાં લગભગ 13,500 નોકરીઓનું સર્જન થવાની અપેક્ષા છે.