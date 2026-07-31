ડ્રેગન ફ્લાય, જેને આપણે સામાન્ય ભાષામાં વૈયા, વાણિયો અથવા બાળપણમાં હેલિકોપ્ટર તરીકે ઓળખતા હતા, તે ડાયનાસોરના સમયથી પૃથ્વી પર અસ્તિત્વ ધરાવતું એક અદ્ભુત જીવ છે.
તેની સુંદરતા અને ઉડવાની કળા જેટલી મનમોહક છે, એટલી જ તેની પર્યાવરણ માટેની ઉપયોગિતા પણ મહત્વપૂર્ણ છે. ડ્રેગન ફ્લાય પર્યાવરણનું સંતુલન જાળવવામાં તેમજ મચ્છર નિયંત્રણમાં માનવજાતનો કુદરતી સહયોગી છે.
ડ્રેગન ફ્લાયને મચ્છરોના શિકારી કહેવામાં આવે છે. જ્યારે તે ઈયળ (લાર્વા) અવસ્થામાં હોય છે, ત્યારે મચ્છરના લાર્વાને મચ્છર બનતા પહેલાં જ ખાઈ જાય છે. પુખ્ત ડ્રેગન ફ્લાય એક દિવસમાં સેંકડો મચ્છરો ખાઈ જાય છે.
આ ઉપરાંત, ખેતરોમાં ઉડતા ડ્રેગન ફ્લાય પાકને નુકસાન પહોંચાડતા અનેક નાના-મોટા જીવજંતુઓને પણ ખાઈ જાય છે. આ રીતે તે ખેડૂતોના મિત્ર તરીકે પણ મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે.
બાળપણમાં આપણે તેને ‘હેલિકોપ્ટર’ કહેતા, પરંતુ આજે ડ્રેગન ફ્લાય આધુનિક વિજ્ઞાન અને ઇજનેરો માટે પ્રેરણાસ્ત્રોત બન્યા છે. ખાસ કરીને ડ્રોન ટેક્નોલોજીના વિકાસમાં તેની ઉડાનની રચના એક અભ્યાસ અને પ્રેરણાનો વિષય છે.
કુદરતનો આ નાનકડો જીવ પર્યાવરણ, કૃષિ અને વિજ્ઞાન—ત્રણેય ક્ષેત્રોમાં એક સાચા અર્થમાં સુપરહીરો છે.