NEET પેપર લીક અંગે રાઘવ ચઢ્ઢાએ મૌન તોડ્યું : “સત્તાપક્ષમાં છું તો ઉકેલ લાવવો મારી જવાબદારી”

નવી દિલ્હી: રાજ્યસભામાં પેપર લીક વિરોધી બિલ (Public Examinations Amendment Bill) પરની ચર્ચા દરમિયાન સાંસદ રાઘવ ચઢ્ઢાએ NEET પેપર લીક મુદ્દે મૌન અંગે ખુલાસો કર્યો છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આવી ગંભીર સમસ્યાઓ મીડિયા સામે નિવેદનો આપવાથી કે હેડલાઈન્સ બનાવવાથી ઉકેલાતી નથી, પરંતુ તેના માટે સંસ્થાકીય અને કાનૂની ઉકેલ લાવવો જરૂરી હોય છે.સંસદને સંબોધતા રાઘવ ચઢ્ઢાએ કહ્યું, “જ્યારે હું વિપક્ષમાં હતો ત્યારે સવાલો ઉઠાવવા એ મારી પ્રાથમિકતા હતી અને મેં તે સંપૂર્ણ નિષ્ઠાથી કર્યું હતું. હવે મારી ભૂમિકા બદલાઈ ગઈ છે, મારી જવાબદારી હવે માત્ર સવાલ પૂછવાની નથી પરંતુ સિસ્ટમ સુધારીને ઉકેલ લાવવાની છે. મેં મારી જાતને વચન આપ્યું હતું કે હું આ મુદ્દે ત્યારે જ સંસદમાં બોલીશ જ્યારે આપણે સિસ્ટમ સુધારીને કાયમી ઉકેલ લાવી શકીએ.”
વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓના સમર્થનમાં બોલતા તેમણે કહ્યું કે પરીક્ષાર્થીઓનો રોષ અને દુઃખ સંપૂર્ણપણે વ્યાજબી છે. તેમણે ઉમેર્યું કે સરકારે વિદ્યાર્થીઓની રજૂઆતો સાંભળીને ઝડપી તપાસ હાથ ધરી છે અને માત્ર ૭૫ દિવસની અંદર જ ફાસ્ટ ટ્રૅક કોર્ટમાં ચાર્જશીટ પણ દાખલ કરી દેવામાં આવી છે. આ સાથે તેમણે ભવિષ્યમાં NEETની પરીક્ષા OMR શીટને બદલે કમ્પ્યુટર બેઝ્ડ ટેસ્ટ (CBT) મોડમાં યોજવાની જાહેરાત પણ કરી હતી.