મહારાષ્ટ્રના ભિવંડીમાં ચાર માળની ઇમારત ધરાશાયી, છ લોકોના મોત

મહારાષ્ટ્રના ભિવંડીમાં ચાર માળની ઇમારત ધરાશાયી થતાં છ લોકોના મોત થયા હતા. કાટમાળ નીચે ઘણા લોકો ફસાયા હોવાની આશંકા છે, અને બચાવ કામગીરી ચાલુ છે. મ્યુનિસિપલ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ચાર માળની ઇમારતમાં કુલ 48 ઓરડાઓ હતા, જેમાં દરેક માળે 12 ઓરડાઓ હતા. નવીનીકરણનું કામ ચાલી રહ્યું હતું.
મહારાષ્ટ્રના ભિવંડીમાં ચાર માળની ઇમારતનો એક ભાગ ધરાશાયી થતાં એક મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ અકસ્માતમાં છ લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે સાતથી આઠ અન્ય લોકો કાટમાળ નીચે ફસાયા હોવાની આશંકા છે.
આ ઘટના ગુરુવારે રાત્રે પાવરલૂમ શહેરના બાલાજી નગરમાં આવેલા કોહિનૂર બિલ્ડિંગમાં બની હતી. અહેવાલો અનુસાર, 30 જુલાઈની રાત્રે ઇમારત થોડી નમેલી હતી. આ જોઈને અંદરના ઘણા કામદારો બહાર દોડી ગયા. તે સમયે સમારકામનું કામ ચાલી રહ્યું હતું, જેના કારણે અકસ્માત સમયે મોટાભાગના લોકો બહાર હતા.
કાટમાળ સાફ કરતી વખતે NDRFના જવાનોએ મૃતદેહ બહાર કાઢ્યા. આ દરમિયાન ટીમે કાટમાળમાંથી એક મહિલાને જીવતી પણ બહાર કાઢી. તેને તાત્કાલિક સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવી. હાલમાં તેની હાલત સ્થિર છે. ઇમારત ધરાશાયી થવાથી બચી ગયેલા દીપક કુમાર યાદવે IANS ને જણાવ્યું,’નજીકની ઇમારતના થાંભલાઓ પર સમારકામનું કામ ચાલી રહ્યું હતું. અમે રાત્રિભોજન કર્યા બાદ સૂઈ ગયા ત્યારે અમને ઇમારત ધરાશાયી થવાનો જોરદાર અવાજ સંભળાયો. જ્યારે અમે બહાર આવ્યા, ત્યારે બધે અરાજકતા હતી. મેં મારો જીવ બચાવવા માટે પહેલા માળેથી કૂદકો માર્યો.”
મ્યુનિસિપલ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ચાર માળની આ ઇમારતમાં કુલ 48 ઓરડાઓ હતા, જેમાં દરેક માળે 12 ઓરડાઓ હતા. આ ઇમારતને પહેલાથી જ જોખમી જાહેર કરવામાં આવી હતી. અકસ્માત સમયે નવીનીકરણનું કામ ચાલી રહ્યું હતું.