ભારત-અમેરિકા સંરક્ષણ સંબંધોનો નવો અધ્યાય: અમેરિકી એરફોર્સ જનરલ ભારત મુલાકાતે

નવી દિલ્હી: ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેની વ્યૂહાત્મક સંરક્ષણ ભાગીદારી વધુ મજબૂત થઈ છે. યુએસ પેસિફિક એરફોર્સના કમાન્ડર જનરલ કેવિન સ્નેડરે ભારતની મુલાકાત લીધી. ૧૯ થી ૨૫ એપ્રિલ દરમિયાન તેઓ ભારતમાં હતા. આ મુલાકાતનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય સુરક્ષિત અને સ્થિર ઈન્ડો-પેસિફિક ક્ષેત્ર માટે બંને દેશોના સહિયારા વિઝનને આગળ ધપાવવાનો હતો.
સંરક્ષણ નેતૃત્વ સાથે મહત્વની બેઠકો
મુલાકાત દરમિયાન, જનરલ સ્નેડરે ભારતીય વાયુસેનાના ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને ભારતીય સંરક્ષણ નેતૃત્વ સાથે વિસ્તૃત ચર્ચાઓ કરી હતી. આ બેઠકોમાં વર્ષો જૂના સૈન્ય સંબંધોને વધુ ગાઢ બનાવવા અને ઓપરેશનલ સહયોગ (operational collaboration) વધારવાની તકો પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો. ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે સંરક્ષણ સહયોગ હવે માત્ર જમીન કે આકાશ પૂરતો મર્યાદિત નથી, પરંતુ તે દરિયાઈ, અવકાશ અને સાયબર ડોમેન સુધી પણ વિસ્તરી રહ્યો છે.
લોજિસ્ટિક્સ અને ઇન્ટરઓપરેબિલિટી પર ધ્યાન
મુલાકાતનું એક મહત્વનું પાસું બંને દેશો વચ્ચે લોજિસ્ટિક્સ સહયોગને પ્રોત્સાહન આપવાનું હતું. મજબૂત લોજિસ્ટિક્સ ફ્રેમવર્ક દ્વારા બંને દેશો માનવતાવાદી કટોકટી કે પ્રાદેશિક જરૂરિયાતો સમયે વધુ ઝડપથી અને સંકલિત રીતે પ્રતિસાદ આપી શકશે. જનરલ સ્નેડરે વિવિધ ઓપરેશનલ અને ટ્રેનિંગ ફેસિલિટીઝની પણ મુલાકાત લીધી હતી. જે ભારત અને અમેરિકન દળો વચ્ચે વધતા જતા વિશ્વાસ અને એકીકરણને દર્શાવે છે.
શાંતિ અને સુરક્ષા માટે મજબૂત ભાગીદારી
અમેરિકા ભારતને ઈન્ડો-પેસિફિક ક્ષેત્રમાં શાંતિ, સુરક્ષા અને સમૃદ્ધિ માટે એક મહત્વપૂર્ણ ભાગીદાર માને છે. સંયુક્ત સૈન્ય અભ્યાસ અને ઉચ્ચ સ્તરીય આદાનપ્રદાન દ્વારા બંને દેશો આવનારા સુરક્ષા પડકારોનો સામનો કરવા માટે પોતાની ક્ષમતાઓને આધુનિક બનાવી રહ્યા છે.