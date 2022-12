યુપી સરકારનો નિર્ણય, માસ્ક પહેરવું ફરજિયાત રહેશે

યુપી સરકાર હવે હોસ્પિટલોમાં માસ્ક પહેરવાનું ફરજિયાત બનાવવા જઈ રહી છે. ડેપ્યુટી સીએમ અને આરોગ્ય મંત્રી બ્રજેશ પાઠકે કહ્યું કે કોરોના વાયરસના જોખમને ધ્યાનમાં રાખીને હોસ્પિટલોમાં માસ્ક ફરજિયાત કરવામાં આવી રહ્યા છે. ગુરુવારે આરોગ્ય મંત્રીએ તમામ જિલ્લાના સીએમઓને તકેદારી વધારવા સૂચના આપી હતી. બ્રજેશ પાઠકે પોતાની સૂચનામાં કહ્યું હતું કે કોરોના પ્રભાવિત દેશમાંથી પરત આવેલા મુસાફરોની તપાસ થવી જોઈએ.

Uttar Pradesh | CM Yogi Adityanath today held a meeting with Team 9 & discussed the current status of law & order, COVID, cold wave & fog in the state. Dy CM B Pathak, DGP, ADG law & order along with other officials were present in the meeting. pic.twitter.com/8LQOW2GAXB — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) December 23, 2022

યુપીમાં કોરોના વાયરસને લઈને એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ અંતર્ગત આરોગ્ય અને તબીબી શિક્ષણ વિભાગને તપાસથી લઈને સારવાર સુધીની વ્યવસ્થા શરૂ કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે. સાથે જ એરપોર્ટ પર તકેદારી વધારવાના આદેશ પણ આપવામાં આવ્યા છે. જે લોકો સંક્રમણ પ્રભાવિત દેશોના પ્રવાસેથી પાછા ફર્યા છે અને કોરોના પોઝિટિવ દર્દીઓના જીનોમ સિક્વન્સિંગ કરવા માટે પણ કહેવામાં આવ્યું છે જેથી નવા પ્રકારો શોધી શકાય. મુસાફરોને શરદી અને તાવ સહિતના અન્ય લક્ષણો સાથે માર્ક કરવાની સૂચનાઓ પણ આપવામાં આવી છે.

If Covid symptoms found in any devotee,we'll take necessary initiative. Our management & hospital fully prepared. We've 7 oxygen plants & 500 oxygen concentrators. Appeal to all devotees to follow Covid protocols so that it doesn't spread in the country:AK Verma, CMO pic.twitter.com/JcrCb8mpho — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) December 23, 2022

વિદેશથી આવનારાઓની વિગતો તૈયાર કરવી

આરોગ્ય મંત્રી બ્રજેશ પાઠકે સીએમઓને જારી સૂચનામાં કહ્યું છે કે જે લોકો વિદેશથી યુપી આવી રહ્યા છે તેમને હોમ આઈસોલેશનમાં રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે. તેમણે કહ્યું કે આરોગ્ય વિભાગે એવા લોકોની યાદી બનાવવી જોઈએ જેઓ વિદેશ પ્રવાસથી પરત ફર્યા છે. આ સિવાય વિદેશથી પરત ફરેલા યાત્રીઓની હેલ્થ અપડેટ 12 થી 14 દિવસ સુધી રાખવી જોઈએ. કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યા હોય તો તેમને સારવાર પૂરી પાડવી જોઈએ. ખરેખર, ચીન, જાપાન, અમેરિકા અને બ્રાઝિલમાં કોરોનાના કેસ વધી રહ્યા છે, જેના કારણે ફરી એકવાર વિશ્વમાં આ રોગચાળાને લઈને ચિંતા વધી ગઈ છે. ભારતે વૈશ્વિક સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને એડવાઈઝરી પણ જારી કરી છે, જેના પછી તમામ રાજ્યો પોતપોતાના સ્તરે પગલાં લઈ રહ્યા છે.