મફત રાશન યોજના લંબાવવામાં આવી, મોદી કેબિનેટનો નિર્ણય

દેશમાં કોરોના વાયરસની સ્થિતિને લઈને કેન્દ્ર સરકાર એક્શન મોડમાં જોવા મળી રહી છે. ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકોનો દોર ચાલી રહ્યો છે. બીજી તરફ શુક્રવારે મોદી કેબિનેટે મોટો નિર્ણય લીધો છે. વર્ષ 2020માં કોરોનાના કારણે લોકડાઉન બાદ શરૂ થયેલી પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના હવે એક વર્ષ માટે લંબાવવામાં આવી છે. મોદી કેબિનેટે પણ તેના પર પોતાની મહોર લગાવી દીધી છે.

Hon'ble Agriculture Min Shri @nstomar has remarked that Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana was launched to ameliorate hardships faced by the poor due to economic disruption caused by the COVID-19 Pandemic and to minimize its impact on food security.#agrigoi #PMGKAY https://t.co/coaqUKluIp

