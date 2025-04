Ghibli તસવીરોને લઈને હવે CEO સેમ ઓલ્ટમેને કરી આ મોટી જાહેરાત!

અમેરિકા: OpenAI ChatGPT એ ગયા અઠવાડિયે GPT 4o ઇમેજ મેકર ટૂલ લોન્ચ કર્યું હતું. જે લોન્ચના બીજા જ દિવસે વાઇરલ થઇ ગયું હતું. આ ટૂલ એટલું વાઇરલ છે કે સોશિયલ મીડિયા પર બસ Ghibli ઈમેજ જ જોવા મળી રહી છે. એવામાં હવે OpenAIના CEO સેમ ઓલ્ટમેને આ વિશે પોસ્ટ કરીને કહ્યું છે કે, ‘ઇમેજ મેકર ટૂલ દરેક માટે ફ્રી હશે.’

chatgpt image gen now rolled out to all free users!

— Sam Altman (@sama) April 1, 2025