USમાં વિમાન દુર્ઘટનાનો સિલસિલો યથાવત, હવે એરિઝોનામાં બે વિમાન ટકરાયા

અમેરિકા: વધુ એક વિમાન દુર્ઘટના સર્જાઇ છે. એરિઝોના એરપોર્ટ પર બે વિમાન વચ્ચે હવામાં ટક્કર થતાં બે લોકોના મોત નીપજ્યા છે.

BREAKING: Another American Plane Crash under the Trump administration today in Arizona. What’s going on?

We’ve had at least 9 plane crashes since Trump took office. Do you think this has anything to do with him firing many valuable FAA workers?

Repeat after me:

1/29 –… pic.twitter.com/jtXo5LfgdB

— Ed Krassenstein (@EdKrassen) February 19, 2025